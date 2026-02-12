台灣樂天市場推跨境新形態 領台灣品牌前進東京

台灣樂天啟動跨境O2O新模式，首波插旗東京丸井百貨。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣樂天市場今日宣布，將啟動「線下體驗、線上回購」的跨境O2O通路營運模式，並將以日本丸井百貨作為海外線下首波落點，未來也將持續複製此模式到更多日本城市。

台灣樂天說明，本次合作將從本月9日至3月10日，在丸井百貨上野店與溝口店推出「台湾セレクション （台灣嚴選）」台灣選品快閃專區，並同步導流至「日本樂天市場台灣館（TW Direct），形成「體驗、購買、回購」的循環，並期望成為台灣品牌進軍日本的可複製通路路徑。

台灣樂天表示，首波快閃集結13家品牌、共50品項，主力品類涵蓋食品、保健、生活用品與運動應援周邊等。其中「Team Taiwan 帽T」為快閃重點商品之一，上架即熱銷，反映日本消費者對台灣應援與台灣相關選品具即時購買動能。

本次台灣選品快閃活動，台灣樂天除了推廣台灣美食、健康補給與運動機能產品外，也攜手經濟部中小及新創企業署共同推廣台灣城鄉特色產品，包含「廖心蘭豆干」、「長岐山燒酒咖啡豆」、「新鳳鳴冷泡茶」與「淺草堂苦瓜茶」等，讓日本消費者以實體體驗方式認識台灣在地飲食文化與中小品牌的創新能量。

而在導流成效上，台灣樂天目標本次活動期間帶動「日本樂天市場台灣館（TW Direct）」訪客數較去年同期平均成長25%。

台灣樂天指出，跨境電商的關鍵瓶頸在於「首次信任建立」與「產品理解成本」，透過百貨場域提供試用、試吃與實體接觸，有助於降低首次購買的不確定性，再由線上承接回購與長尾銷售，延長銷售週期。

台灣樂天市場品牌開發與經營部部長程艿芸表示，丸井百貨的線下場景讓消費者快速理解與體驗，回到「日本樂天市場台灣館」則讓回購與長尾販售成為可能，希望把這套O2O模型做成台灣品牌出海日本的標準路徑，讓中小企業也能以合理成本測試市場、複製成長。

展望未來，台灣樂天將持續複製此O2O模式至更多日本城市，除推動跨境商品銷售外，也希望透過台灣選品與主題策展，創造「商品即媒體」的溝通方式，讓台灣形象與台灣旅遊被更廣泛理解與討論，並透過O2O通路擴張與台灣館經營深化，也有望帶動2026年樂天跨境日本GMV較2025年成長60%。

台灣樂天表示，樂於與台灣各地地方政府、觀光與產業推廣單位討論合作，透過日本通路端的主題策展與選品故事，協助地方特色商品與觀光資源在日本市場觸達更精準的消費族群。

