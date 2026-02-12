美豬關稅若減半恐衝擊產業 桃市府盼中央共推蒸煮中心、廚餘飼料化

桃園市以飼養黑毛豬為大宗。（農業局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕美豬進口關稅傳減半，恐致進口量大幅增加，衝擊國產豬及相關產業，桃市府農業局表示，將強化5項具體作為，全力捍衛桃園養豬產業，期望減緩關稅減半或零關稅進口美豬的衝擊，也呼籲中央應儘速推動共同蒸煮中心及廚餘飼料化制度化措施，明確訂定推動期程與配套標準，並於今年底前正式上路，作為因應美豬關稅減半的具體產業支持方案。

農業局長陳冠義表示，未來美豬進口關稅若減半，將持續強化5項具體作為：

1、落實產地標示與查核機制，加強賣場、餐飲及傳統市場稽查，確保豬肉產地標示清楚明確。

2、守護桃園黑豬品牌價值，精進品牌行銷與溯源制度，強化高品質在地豬肉競爭優勢。

3、提升養豬產業競爭力，持續推動智慧化畜舍升級、節能減碳與動物福利改善，強化生物安全防疫體系與生產效率。

4、強化食安抽驗與資訊公開，配合中央規範，加強肉品抽驗頻率，確保市民安心消費。

5、加強輔導桃園市養豬產業，規劃以飼料搭配豆渣的飼養模式成立桃園黑豬飼養示範戶，期待桃園成為國產黑豬產業的領頭羊。

桃園市長張善政日前陪同行政院長卓榮泰視察春節國際機場邊境檢疫整備情形，也當面向中央請命，建議運用大溪豆干產業產生的豆渣及家禽下腳料，合作推動集中蒸煮示範中心，以循環經濟模式為黑毛豬產業開闢新路。

陳冠義也強調，國際經貿布局固然重要，但更應兼顧地方產業穩定與農民權益，國產豬肉均無使用瘦肉精，相較美豬容許使用受體素，對民眾健康多一層保障，而國內畜產飼養成本受進口飼料影響，飼養成本遠大於美豬、美牛等，若關稅減半或開放零關稅，勢必衝擊國內養豬產業，市府將持續與中央保持密切溝通，爭取完善配套，確保桃園養豬產業穩健發展、消費市場秩序穩定。

