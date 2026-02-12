遠傳攜手東華大學打造東部最具規模公共充電站。（遠傳提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信今日宣布，由遠傳協助在校園內建置5處充電站點，共32槍快慢充電樁的國立東華大學校園公共電動車充電樁正式啟用。

這是遠傳繼去年上線的台灣師範大學、亞東科大，以及本月啟用的東華大學等校園公共充電服務，結合遠傳「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術與雲端、資通訊的整合能力，以及能源管理實戰經驗，打造可複製、可擴展、可控管的「校園型智慧充電解決方案」，助攻夥伴邁向低碳交通與淨零校園。

遠傳指出，未來也將持續攜手各級學校與公部門，從冷氣、用電、充電到碳管理，一步步完成節能、減碳到淨零的關鍵轉型，讓永續落實在日常生活的每個場景。

遠傳指出，此次於東華大學校園內設置的5處充電站點，包含慢充樁12槍（11kW，Type 1）與快充樁20槍（30kW，CCS1╱CCS2），是目前東部最具規模的公共充電站。

遠傳企業客戶執行副總曾詩淵表示，建置充電站不只是硬體設施的佈署，也是智慧應用與能源數據治理的整合實踐。

遠傳以自主開發的能源管理系統（EMS），長期深耕智慧城市與智慧校園領域，並積極響應政策，推動行政院「班班有冷氣」、教育部「校園能源管理」、內政部「公有建物淨零」等大型計畫，累積豐富的校園能源調度、設備維運與數據整合經驗。這次攜手東華大學導入公共充電服務，也將電動車充電數據逐步納入校園能源管理系統，協助校方精準掌握用電行為與減碳成效，作為永續治理的決策依據。

