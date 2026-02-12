路透：外國車繞道中國輸入俄羅斯 規避西方和亞洲國家制裁

路透報導，有數萬輛外國品牌汽車透過中國出口至俄國，規避了西方和亞洲政府的制裁。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕俄烏戰爭開打後，俄羅斯遭遇西方國家經濟制裁，許多西方企業也陸續撤離俄國市場。但《路透》報導，有數萬輛外國品牌汽車透過中國出口至俄國，規避了西方和亞洲政府的制裁，以及承諾撤出俄國市場的外國汽車製造商之監控。

《路透》檢視研究公司Autostat的數據和對經手這類交易者的訪問顯示，俄國2022年2月入侵烏克蘭後，西方國家對俄國實施經濟制裁，西方企業也陸續撤離俄國市場，但由於不少俄國消費者喜歡豐田、馬自達和德國豪車品牌，俄國經銷商因此透過地下網絡向中國中間商下訂單。

出口至俄國的車輛多數是在中國製造，許多外國品牌與中國當地合作夥伴製造車輛，或者在其他國家製造然後透過中國出口，且越來越多是所謂的「零里程」二手車，即中國經銷商或交易商將新車先掛牌，再將這些車輛重新分類為二手車，並加以出口。這種做法是中國高度補貼和高度競爭車市的典型症狀，允許汽車製造商和交易商浮報銷售數字，以收取補貼和出口過剩車輛。

四川省前汽車交易商張愛中（音譯）表示，把來自歐洲、日本和南韓的車輛出口至俄國的交易商，會把新車重新分類為二手車，以避開需取得汽車製造商同意向俄國銷售的許可，「這是更容易出口車輛的作法。」俄國1名交易商指出，零里程二手車在中國通常會以低折扣銷售，但在俄國，它們的銷售價格類似新車價。

莫斯科經銷商Panavto-Zapad銷售經理薩祖林（Dmitry Zazulin）表示，許多客戶只想開賓士等西方品牌，但「目前我們只能透過平行管道進口」。

對俄國實施制裁的賓士、寶馬（BMW）等歐洲汽車製造商表示，他們禁止向俄國銷售，並竭盡所能預防未經授權的出口，包括透過與經銷商簽訂訓練和契約條款。賓士強調，要調查經銷商違規有其難度，因這類調查耗費時間和過程複雜，且須第三方的協助。

寶馬也說，已告知中國零售商嚴格禁止對俄國出口，但如果公司車輛透過地下網路進入俄國，這已脫離其掌控，且顯然違反該公司意志。

Autostat的數據顯示，2025年俄國所銷售的近13萬輛外國品牌車輛中，有近半是透過中國進口或在中國合資製造商的西方、日本或南韓品牌車輛。從俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，俄國銷售了逾70萬輛這種外國車。

