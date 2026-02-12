台紐FTA十年》台灣酪農業品質躍升 品牌價值創歷史新高

台美對等貿易協定明簽署 ，行政院長卓榮泰在院會表示，政府做好萬全準備。（記者鍾麗華攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕2025年ANZTEC協定全面生效，紐西蘭液態乳正式以零關稅進入台灣市場。回顧2013年協定簽署之初，市場普遍對本土酪農業前景抱持保守預期；然而十年後的產業數據顯示，當年的競爭壓力非但未壓垮產業，反而成為台灣酪農加速現代化的關鍵催化劑。

在政府政策引導與業者自主投資雙軌並進下，台灣酪農業近十年完成了一輪顯著的技術升級。冷鏈管理全面強化，集乳車與儲存設備的溫控標準大幅提升；智慧飼養管理方面，自動化擠乳機器人與電子健康監測系統相繼導入，生產效率提升的同時，生乳體細胞數等關鍵品質指標持續優化，目前已穩定達到國際 A 級認證標準。

品牌端的轉型同樣值得關注。面對進口乳品的競爭壓力，台灣酪農積極以差異化策略搶占市場話語權，「單一乳源」、「小農品牌」等定位鮮明的新興品牌，如鮮乳坊、迷客夏等相繼崛起，以產地直送、成分透明為核心訴求，成功建立起「國產鮮乳」對比「進口長效乳」的價值認知落差。目前，「鮮乳標章」與「CAS 驗證」已成為消費者選購時的主動辨識指標，品牌忠誠度維持穩固。

從市場結構觀察，儘管進口乳品市占率隨整體需求成長而溫和上升，但國產鮮乳的市場滲透率並未受到侵蝕。業界人士表示，十年前外界憂慮的「產業潰敗」情境並未發生，反而印證了適度國際競爭對提升產業體質的正面效應。面對後續可能擴大的乳品進口開放，台灣酪農業已建立起「高品質、在地新鮮」的差異化護城河，具備相對穩健的抗壓基礎。

