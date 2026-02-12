醫美產業不找明星了？改請運動員代言 專家揭背後算盤

〔記者邱巧貞／台北報導〕近來冬奧賽事話題升溫，運動明星成為各產業爭相合作的對象早已不稀奇，但近年連一向主打外貌升級的醫美產業，也開始邀請運動員代言，專家指出，這顯示市場「行銷語言」正在轉向。

醫美品牌近年逐漸淡化變漂亮的單一訴求，轉而強調紀律生活、體態管理與心理狀態，試圖將療程包裝成「健康管理」與「自我照護」的一環。而運動員所代表的自律、專注與長期投入，正好成為這套新敘事的最佳代言人。

請繼續往下閱讀...

在國外，以美式足球和棒球雙棲聞名的傳奇球星狄昂·山德斯（Deion Sanders），是打破運動員代言醫美禁忌的先驅。他曾擔任Botox Cosmetic肉毒桿菌的品牌大使，公開談論自己定期施打肉毒以維持狀態，強調這並非出於虛榮，而是希望「50歲仍感覺良好、展現自信」，也為男性醫美市場打開新想像。

德國「國腳」凱文·特拉普（Kevin Trapp）近年則與超模妻子Izabel Goulart 攜手擔任 Merz Aesthetics莫茲醫學美容品牌大使，強調醫美屬於「自我照護」的一環，訴求自然與健康，而非徹底改變外貌。至於足球巨星「C羅」羅納度，更進一步成為植髮醫療集團的共同創辦人與代言人。

台灣則在2024年奧運奪金熱潮後，有醫美集團先後邀請奧運金牌「麟洋配」王齊麟、李洋與林郁婷合作，被視為里程碑案例，讓運動員形象從賽場上的剛強，延伸至生活風格與自我管理。

從金融領域跨入醫美產業、賦真妍醫美集團執行長翁容若分析，這股趨勢來自全球保養與健康風潮的縮影，從強調由內而外的身心平衡，到規律作息、飲食與運動習慣，皆成為溝通的核心。以高度自律的奧運選手作為象徵人物，正是希望引導消費者找到最適合自己的長期保養方式，而非一次性的改造。

她指出，這同時反映業者正試圖擺脫「冰冷醫療」的刻板印象，轉向更生活化與品牌化的經營模式。現今，對許多消費者而言，醫美支出正從過去的升級型消費，逐漸轉為與日常保養、心理滿足掛鉤的必需開銷；即便經濟環境轉弱，消費者可能延後高價療程，但不至於全面退出市場，而是回到基礎維護型項目。

在這樣的情況下，當消費者更精算支出，是否願意持續回訪，取決於對品牌的信任感與情感連結。因此，從明星轉向運動員，醫美產業賣的已不只是外貌升級，而是一套結合健康、自律與長期自我投資的全新想像。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法