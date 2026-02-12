手機一插恐中毒？「充電陷阱」風險曝光 專家急喊別再這樣充電

在人潮密集的公共場所，駭客可能透過誘導旅客使用惡意充電線，或在公共USB充電孔動手腳，藉此向行動裝置植入惡意程式。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕春節旅遊旺季來臨，機場航廈人潮湧現，不少旅客在候機時最怕遇到的狀況之一，就是手機電量見底。當「低電量焦慮」發作時，公共場所設置的USB充電站往往成為第一選擇，不過，看似便利的充電孔，也可能暗藏資安風險。

數位發展部資通安全署12日就春節期間連網數位安全議題舉行說明，特別提及被稱為「充電陷阱」（Juice Jacking）的攻擊手法。

資安署指出，國際間早已有相關案例被媒體揭露，在人潮密集的公共場所，如機場、車站與飯店大廳等地，駭客可能透過誘導旅客使用惡意充電線，或在公共USB充電孔動手腳，藉此向行動裝置植入惡意程式，甚至竊取檔案資料。過去包括法蘭克福、杜拜等六座國際機場，皆曾被通報發現可疑充電設備。

資安署進一步說明，USB線材不僅負責供電，同時具備資料傳輸功能，若公共USB充電站遭到改造，駭客便可能透過充電過程，將惡意程式或病毒傳送至使用者裝置，導致手機中毒或個資外洩。

那麼，民眾該如何自保？資安署建議，外出時應自備充電線與充電頭（俗稱豆腐頭），優先使用傳統電源插座供電，避免直接連接公共USB孔。

若必須使用USB充電線，當手機跳出「是否信任此裝置」的提示時，務必提高警覺，選擇「不信任」，讓裝置僅進行充電、不開啟資料傳輸功能。

在數位生活高度依賴手機的時代，低電量帶來的焦慮往往讓人急於尋求充電來源，然而，一時的便利，就可能成為資安防線的破口。

