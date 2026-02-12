這5習慣讓你淪月光族快改掉！吃土過來人親曝血淚史

為了避免淪為月光族，每月做好開支計畫是良策。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕馬年即將到來，多數人都希望財富滾滾來。曾是月光族的日本省錢達人建議大家改掉5個習慣，包括領到薪水開心爽花、隨時想去ATM領錢就去領錢、犒賞辛苦上班的門檻低、忌妒他人，別人擁有自己也想買，慘淪過度消費。還有許多人也會犯的毛病，就是遇到壓力就狂購物，最終留下的只有帳單和後悔。

《Yahoo! JAPAN》披露日本省錢達人美咲女士分享月光族的人生經驗，他說，以前是個揮霍無度的人，會把一個月的薪水全部花光光，如今著簡樸的生活，養育三個孩子。

美咲女士說，自己慘淪窮光蛋的原因並非某筆巨額開銷，而是日積月累的小習慣，提醒大家忽視貧窮很危險。他也分享親身經過的5個貧困即將到來的跡象。

1、隨意去ATM領錢：美咲女士指出，以前常想「錢用完了就領」，現在回想起來，其實是個明顯的警示訊號，因為現金很快就用完了，而且「去ATM的次數越多，我的金錢觀就越模糊」。

2、領到薪水就爽花：美咲女士坦言，以前拿到薪水後很開心，常常過度消費，往往幾天之內，存款就會銳減，然後苦苦掙扎到下一次領薪水的時候，而下一次薪水又會導致另一次過度消費，最終陷入惡性循環。

3、犒賞自己門檻降低：美咲女士稱，起初只在特殊時刻犒勞自己，不知不覺中，開始以「我好累為藉口」，慢慢地習以為常，於是頻繁外出用餐和購物。隨著犒賞自己變成日常習慣，開銷也急劇增加，「這也是我走向貧窮的開端」。

4、買東西緩壓：過去，每當感到沮喪或疲憊時，美咲女士就跑去購物，雖然確實能讓心情好一些，但事後留下的只有帳單和後悔。壓力和消費一旦交織在一起，財務狀況就開始崩潰了。

5、嫉妒他人：美咲女士自爆以前常在社交媒體上看東西，或者看看身邊的人擁有什麼，然後心想：真不錯，我也想要。他說，「當我開始根據別人的標準來選擇東西時，浪費的錢越來越多，後悔的事也越來越多。」

