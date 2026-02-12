第2個頭獎刮出！幸運姊妹刮中2000萬 獎落這個縣市

台彩表示，「2000萬超級紅包」第2個頭獎2000萬元刮出，中獎人是一對姊妹。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今表示，「2000萬超級紅包」第2個頭獎2000萬元已在新竹縣被刮出，中獎幸運兒是一對姊妹，姊姊工作15年故選擇尾數15號的刮刮樂，一刮即幸運中獎。此外，威力彩已累積30期頭獎未開出，預估今晚頭獎累積金額上看13.5億元，如1注獨得，將成為第5屆第三高頭獎獎金；而大樂透今晚也將加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，今彩539頭獎則加碼至1000萬元。

台彩表示，開出第2個2000萬頭獎是位在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」，據代理人李小姐轉述，幸運兒是一對姊妹，當天趁中午休息時間到店裡挑選刮刮樂，兩姊妹合買1張尾數15號的「2000萬超級紅包」，刮開後以為刮中200萬元，沒想到經代理人確認後告知竟是中了頭獎2000萬元，兩人開心表示出社會工作15年才選了這張尾數15號的刮刮樂，竟然真的中頭獎了。李小姐也表示，最近才將店裡供奉的彌勒佛淨身一番，希望保佑店裡刮出大獎，果真過幾天就有客人刮出頭獎，讓她直呼有擦有保庇。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，今年農曆年前上市的刮刮樂共有15款， 100萬元以上獎項共有1479個；千萬以上的獎項總共有18個，截至2月11日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬已經刮出2個、「1200萬大吉利」的頭獎1200萬刮出1個；另，已有91個幸運民眾刮出貳獎100萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法