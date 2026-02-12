iPASS MONEY獨立營運新年度 一卡通:繳費場景增至8400項

iPASS MONEY 邁入獨立營運深度連結民眾日常生活，推「邀請轉帳」社交新功能。（一卡通提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕一卡通公司宣布，iPASS MONEY今年度正式邁向獨立營運新階段，目前繳費場景已擴增至8400項；為提升使用體驗，2/12推出「邀請轉帳」新功能。

一卡通說明，針對全台逾700萬用戶基礎，iPASS MONEY持續深度佈局交通與民生消費，目前繳費場景已擴增至8400 項，用戶僅需掃描帳單 TWQR 即可輕鬆支付水電、瓦斯及規費。

隨著服務轉移至獨立APP，iPASS MONEY與日本PayPay 全通路整合效益顯現，跨境支付金額大幅成長近4倍；為提升使用體驗，於2/12推出「邀請轉帳」新功能，並整合春節購物與旅日消費優惠，致力於多元情境中實踐「生活支付首選」的品牌精神。

一卡通指出，「邀請轉帳」功能讓用戶能直接從LINE好友清單發起請求，對方僅需點擊通知即可開啟APP完成支付；此功能不僅優化社交互動，更有效化解尷尬的催款情境，並降低因手動輸入帳號出錯的風險。

iPASS MONEY同時持續擴張支付版圖，積極展開異業結盟，除已陸續完成轉換的多個指標性百貨、零售、運動與服飾品牌，包含 Global Mall 環球購物中心、微風廣場、美廉社、日藥本舖等，還有如珍煮丹、鮮茶道等連鎖手搖茶飲連鎖品牌陸續上線，未來也攜手各產業知名品牌建構更全面的消費場景。

iPASS MONEY未來將持續結合數據分析、差異化功能與跨產業夥伴的力量，致力成為使用場景最豐富、最懂用戶需求的電子支付品牌。

