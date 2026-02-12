機場免費Wi-Fi竟是陷阱？資安署揭「邪惡雙胞胎」攻擊、1關鍵自保

公共Wi-Fi攻擊手法不斷升級，其中常見的欺騙性的技術，便是所謂的「邪惡雙胞胎」，將熱點名稱偽造成與公共Wi-Fi相同或相似，進行誘騙。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕出國旅遊或返鄉途中，現今的機場、車站、飯店幾乎都提供免費公共Wi-Fi，這看似便利的服務，卻可能暗藏風險。資安署提醒，公共Wi-Fi攻擊手法已不斷升級，其中常見且具欺騙性的技術，便是所謂的「邪惡雙胞胎」（Evil Twin）。

所謂「邪惡雙胞胎」，是指駭客建立惡意Wi-Fi熱點，並將熱點名稱偽造成與公共Wi-Fi相似，誘騙使用者連上後監控所有網路活動。舉例來說，官方網路名稱可能為「Apple Free Wi-Fi」，駭客則設置成僅差一兩個字的「Free Airport Wi-Fi」，乍看之下幾乎難以分辨，一旦使用者誤連假網路，駭客便可能監控上網行為，甚至攔截個資與帳密資訊。

請繼續往下閱讀...

過去曾有外媒報導，有駭客在澳洲各大機場透過邪惡雙胞胎手法，試圖竊取旅客帳密及加密貨幣錢包金鑰。

資安署提醒，返鄉或出遊期間，在公共場域使用Wi-Fi時，第一步要先確認「官方提供的標示」與網路名稱。例如，牆面上的標示資訊就是官方提供給大家的指引；如果找不到標示，也可以直接詢問服務人員，特別要注意的是，當你在Wi-Fi列表裡看到一系列「長得很像」的名稱時，這往往就是警訊，千萬不要隨意點選，一定要先確認官方資訊。

最後，即便確定連上的是官方Wi-Fi，也要避免進行敏感操作，例如用手機刷卡、網購、登入網路銀行等，這些行為風險較高，建議改用自己的行動網路，相對安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法