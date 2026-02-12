抓到了！非法賣晶片設備給中芯 應材慘吞近80億天價罰單

美國商務部與應用材料達成2.52億美元的和解協議，原因是應材非法向中國中芯國際出口晶片製造設備。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》披露，美國商務部週三（11日）宣布與應用材料（Applied Materials，簡稱應材）達成2.52億美元（約台幣79.4億）的和解協議，原因是應材非法向中國最大的晶片製造商中芯國際出口晶片製造設備。

《路透》在2023年獨家披露，應用材料公司因在麻州生產半導體設備，先運送至韓國子公司，再轉運至中國中芯國際，而遭美國展開刑事調查。

這些貨物的交付始於美國商務部於2020年12月將中芯國際列入「實體清單」之後，原因是該公司與中國軍方有明顯關聯。此舉限制了對該公司商品和技術的出口。

美國商務部11日公布的文件指出，應用材料將晶片製造的關鍵設備離子植入機，先運送至韓國分公司進行組裝，再轉運至中國，事前未申請並取得出口許可證。

美國商務部在聲明中表示，這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的半導體設備公司及其韓國子公司，在2021年與2022年間違規出貨共計56次。聲明指出，違法運往中芯國際的貨物價值約1.26億美元（約台幣36.7億）。

美國商務部週三（11日）宣布與應用材料達成2.52億美元的和解協議，並強調這筆是交易金額的兩倍，已達法定最高處分上限。

應用材料則表示，對於已與美國商務部達成和解感到滿意，美國司法部與美國證券管理委員會（SEC）已通知公司，相關調查已結案，未採取進一步行動。

