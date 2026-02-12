Fed降息幅度有望超出預期！對沖基金大老看好黃金前景

美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對沖基金大亨愛因霍恩（David Einhorn）認為，美國聯準會（Fed）今年降息幅度可能超出市場預期，這也增強了他對黃金的投資信心。

《CNBC》報導，週三（11日）公布的美國1月就業報告優於預期，使市場對降息的預期略為降溫。但愛因霍恩認為，市場憑就業報告就認定Fed不會降息的看法「是錯誤的」，並主張今年降息次數可能會比市場預期的還要多，其理由是已獲美國總統川普（Donald Trump）提名的聯準會主席接班人華許（Kevin Warsh）將能夠說服委員會採取降息措施。

愛因霍恩稱，如果美國通膨率達到4%或5%，華許當然無法說服其他官員，但在其他情況下，他可能會以提升生產力為理由，主張降息。

愛因霍恩並認為，即便經濟表現強勁，華許仍可能傾向推動降息，並預期到今年年底，降息次數可能遠不止2次。

此外，愛因霍恩亦持有黃金資產。上月底，由於川普宣布提名華許為Fed主席，市場對Fed獨立性的擔憂緩解，黃金價格一度回落。不過其後金價回穩，今年以來黃金期貨已上漲超過17%。

2025年，在Fed獨立性面臨挑戰、地緣政治風險升溫以及貿易政策不穩等因素推動下，黃金價格曾大漲逾60%；自2024年以來，累計漲幅已超過120%。

