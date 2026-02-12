台股封關創新高 卓榮泰喊話：今年人均GDP達4萬美元

行政院長卓榮泰今（12）日在院會發表歲末談話表示，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年最低工資可望突破3萬元。（資料照，行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕農曆春節連假後天開始，行政院長卓榮泰今（12）日在院會發表歲末談話表示，去年的GDP成長率達8.63%、股市封關達創新高的33605點、人均GDP達到3萬9477美元。繼續努力的話，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年最低工資可望突破3萬元。

卓揆表示，他很自信向大家報告，「國家正處於最好的發展趨勢與條件」，去年一整年在國人共同努力下，8.63%的GDP成長率，讓全世界再一次更重視台灣，昨天股市封關是33605點也是史上最高，國家整體GDP快速成長，人均GDP達到3萬9477美元。

卓揆強調，台積電持續在國內擴建增廠，也在全球進行佈局，世界主要大廠輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。

卓揆說，如果我們繼續努力的話，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，而明年最低工資可望突破3萬元，這個目標在過去看似不容易，「只要我們再做努力，目標就在我們眼前」。

