向朋友催帳不尷尬 iPASS MONEY推「邀請轉帳」社交分帳新功能

邁入獨立營運的iPASS MONEY ，新推出「邀請轉帳」社交新功能，讓用戶向朋友催款也「不尷尬」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通公司旗下電子支付服務 iPASS MONEY自2026年起，正式邁向獨立營運新階段，在全台逾 700 萬的用戶基礎上，今（12）日再推出全新「邀請轉帳」功能，讓用戶直接從 LINE 好友清單發起轉帳請求，對方僅需點擊通知即可開啟 APP 完成支付，讓「催款」不再尷尬，並降低因手動輸入帳號出錯的風險。

一卡通旗下電子支付 iPASS MONEY獨立營運月餘，持續深度佈局交通與民生消費，目前繳費場景已擴增至 8400 項，用戶僅需掃描帳單TWQR 即可輕鬆支付水電、瓦斯及規費。此外，進入寒假旅遊旺季，iPASS MONEY 與日本 PayPay 全通路整合效益顯現，跨境支付金額大幅成長近 4 倍。為提升使用體驗，今日進一步推出「邀請轉帳」新功能。

用戶在iPASS MONEY APP中，點選「LINE好友轉帳」，其中新增「邀請轉帳」選項，一卡通解釋，原本的「好友轉帳」，是APP用戶轉帳給其他好友，用LINE通知好友「收款」，但今日新增的「邀請轉帳」，則是向自己的LINE好友「要錢」，例如聚餐、訂飲料之後分帳。用戶可自行決定好友該轉帳給你的金額，對方無法更改，也可由好友自行決定，要轉帳給你的金額，可直接從 LINE 好友清單發起請求，對方僅需點擊通知即可開啟 APP 完成支付。

一卡通表示，隨著合作通路持續擴增，新功能「邀請轉帳」也成為熱門活動「好運轉轉樂」的強力助攻。用戶於好友間輕鬆轉帳互動，筆筆轉帳都可抽一卡通綠點888點，符合指定資格最高可贏取「台積電股票等值儲值金」，使用APP消費累積每滿 100 元還可增加一次抽獎機會，用戶可利用過年團聚期間，與親朋好友互相轉帳賺取點數、參加台積電抽獎活動。

