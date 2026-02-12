Strategy執行長預測比特幣將跑贏標普500指數

Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管近期加密貨幣市場表現低迷，知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」執行長賽勒（Michael Saylor）仍對比特幣的長期前景充滿信心，他認為未來幾年比特幣有望跑贏傳統資產，表現可能達標普500指數的 2到3倍。

綜合媒體報導，賽勒近日接受CNBC《財經論談（Squawk Box）》專訪時表示，他預測在未來4到8年內，比特幣的表現將是標普500指數的2倍，甚至3倍。

針對比特幣近期下跌是否會影響Strategy的信用風險，賽勒回應表示不擔心：「若比特幣在未來4年下跌90%，我們會再融資債務，直接展期就好。」

賽勒指出，比特幣價格波動正是其吸引力所在，對長線投資者而言，更重要的是長期績效，而非短期價格震盪。

賽勒還重申表示，Strategy將持續加碼比特幣，預計每季度都會買進，長期持有不變。

根據數據顯示，Strategy上週斥資約9000萬美元（約新台幣28.2億元）增持1142枚比特幣，公司總持幣量已達 71萬4644 枚，佔比特幣總供應量超過3.4%。

