台灣民主與經濟奇蹟的背後！紐時專欄解密「關鍵」

專欄作家認為，教育是台灣成功關鍵。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名曾在1980年代為《紐約時報》報導台灣的記者指出，當時台灣戒嚴、反對黨被禁止，當時國民平均所得僅約4000美元（約新台幣12.5萬元），甚至曾有政府試圖以賄賂影響報導。如今台灣已超越美國成為民主社會，《經濟學人》「民主指數」與自由之家皆給予高度評價。該記者認為，教育是台灣成功關鍵。

《紐約時報》專欄作家Nicholas Kristof撰文指出，比起1980年代的台灣，現今的台灣堪稱科技奇蹟，例如餐廳使用機器人服務；公民的平均所得甚至超越日本；全球最先進晶片超過9成由台灣生產，使其成為全球經濟的重要核心。

請繼續往下閱讀...

Kristof認為，亞洲國家整體經濟快速變化，一些國家甚至在不到10年的時間內，就完成經濟倍增。經濟合作與發展組織（OECD）指出，包括中國、印度、印尼、越南等新興亞洲經濟體，去年對全球經濟成長的貢獻最大，2026年亦將延續此趨勢。

Kristof也回顧1989年首次造訪越南時，當時越南人均收入約100美元（約新台幣3136元），他與妻子入住的酒店甚至出現「天花板掉下老鼠」的情況。然而，近期在河內和胡志明市的大型飯店，收入已達每人約5000美元（約新台幣15.6萬元），市區的摩天大樓也反映出越南高速經濟成長率，越南股市去年更上漲37%，城市居民平均壽命達77歲，超過部分美國州份。

報導分析，亞洲快速進步的原因之一，是對教育的重視及審慎的經濟政策。在東亞的儒家文化影響下，學習被視為通往成功的必經之路。

新加坡、南韓、台灣、香港及日本的學校能名列全球頂尖，也與此種尊重教育的文化密不可分，但相較之下，美國雖熱衷投資自家子女教育，但對教育支出占國家預算比例偏低。

文章表示，台灣法律長期規定教育、文化與科學至少占國家預算15%，並有更新法律要求各級政府合計至少投入22.5%的收入於教育，這種長期投入造就了台灣優秀的人才與科研實力。

報導雖然認為，亞洲教育系統有過度競爭與偏重記憶的問題，但這種對教育的重視，仍值得美國借鑑，包括改善資源分配不均、重視學術卓越，以及將人力資本視為長期投資。

報導最後指出，亞洲的經濟奇蹟與教育文化的成功，提供了美國重新思考社會與教育策略的啟示。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法