公股先例！一銀員工子女6歲前月領千元

第一銀行董事長邱月琴（後排右）積極落實員工照護，推動育兒補助鼓勵生育。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為打造幸福職場，持續深化員工照護，第一銀行即日起開辦「員工子女育兒補助」，育有0至未滿6歲子女者，每月補助新台幣1000元，全年最高12000元，以實際行動支持同仁安心育兒，積極打造友善婚育的職場環境。

一銀重視員工不同人生階段的需求，並積極響應政府鼓勵生育政策，持續優化各項福利制度，在孕產與生育支持方面，除了第一胎10萬元、第二胎15萬元的生育補助，從2025年4月起，第三胎以上更大幅提高至25萬元，同時提供結婚津貼每人3萬元、女性同仁懷孕期間交通補助1萬元，以及全薪安胎假、哺（集）乳室設置，並聘請專任護理師與駐診醫師，透過健康諮詢與關懷服務，照顧同仁身心健康，協助達到工作與家庭的平衡。

請繼續往下閱讀...

另外，一銀持續強化多項友善家庭措施，包括員工子女教育獎助金、企業托育合作方案及優於法令的全薪家庭照顧假等，並推動彈性工時制度，協助有育兒或家庭照顧需求的同仁適當調配工作時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法