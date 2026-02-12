和泰集團「去趣chicTrip」平台以百萬筆旅遊數據 進軍日本跨境旅遊市場

和泰（2207）集團打造的「去趣chicTrip」旅遊規劃平台，宣布與日本廣告公司CyberAgent戰略合作，整合CyberAgent對日本廣告運用的深度了解、與去趣chicTrip的豐富旅遊數據，進軍日本跨境旅遊市場。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團打造的「去趣chicTrip」旅遊規劃平台，宣布與日本廣告公司CyberAgent戰略合作，整合CyberAgent對日本廣告運用的深度了解、與去趣chicTrip的豐富旅遊數據，進軍日本跨境旅遊市場。

「去趣chicTrip」自2023年上線以來已超過330萬次下載、累積超過230萬名會員，今年正式推出日文版APP，擴大旅遊服務範圍，力求讓日本自由行愛好者們也能享受一站式旅遊體驗的輕鬆與美好。

2月更正式與日本最大的數位廣告代理商CyberAgent戰略合作，整合CyberAgent對日本廣告運用的深度了解、與去趣chicTrip的豐富旅遊數據，全面強化台人赴日跨境旅遊市場的媒體方案。

近年國人出國旅遊熱度持續升溫，日本蟬聯國人最愛旅遊目的地多年，2025年旅日人次達673萬，佔全體出國人數35%，「去趣chicTrip」也反映了這股旅日熱潮，APP用戶製作的行程內，目的地為日本的比例達40%，足見台人赴日旅遊市場的龐大經營潛力。

去趣提供行程規劃、景點查找、住宿交通預訂、eSIM上網方案、影音分享等旅途前、中、後的多樣化服務，多次被台灣地區App Store推薦、登上首頁「每日精選APP」區塊，為國內外自由行旅客不可或缺的旅遊工具之一。

近日更推出行李清單、共同記帳功能，從旅前的行囊準備到旅途中的支出管理，全面提升用戶體驗的便利性。

