紅潮跨海來襲3》鋼市歹年冬！中鋼創廠首虧、燁輝年營收大減

中鋼出現創廠47年來首度轉虧。（資料照）

〔記者林菁樺／專題報導〕中國鋼鐵產能過剩且低價傾銷海外，加上美國對鋼鋁祭出232條款的高關稅，2025年全球鋼價承壓、易跌難漲，景氣冷到不行。中鋼出現創廠47年來首度轉虧，全台最大鍍面與烤漆鋼捲供應商燁輝年營收大減逾8％；中鋼、燁輝等國內鋼廠加速調整產品結構、轉向高值化與跨域布局，力拚鋼市歹年冬中自救。

中鋼董事長黃建智形容，鋼市是「成也中國、敗也中國」，主要是全球每年粗鋼產量約18億噸，但中國在2020年到2024年間，每年產量都超過10億噸，尤其是爆發新冠疫情後，重創中國經濟，房市自2021年起崩跌至今未有真正復甦。

請繼續往下閱讀...

房市與鋼市景氣高度連動，中國當地鋼廠為了彌補內需不足，將過剩產能低價銷往海外。去年中國政府透過壓制低效產能、環保限產等，年產量降至近7年新低的9.6億噸、年減4.4％，但是鋼材出口卻高達1.19億噸，年增約7.5％，創下歷史新高。

中鋼與國際主要鋼廠為了自保，紛提出反傾銷調查等，但仍是應對辛苦，加上美國保護國內本土鋼廠，針對鋼鋁採取232條款、適用50％高額關稅，形同是「半封鎖」中國鋼品，過剩產能被擠壓到亞洲等地，讓亞洲鋼價「承壓」，中鋼更寫下47年來首度轉虧的慘淡紀錄，而台灣台灣最大鍍面與烤漆鋼捲供應商燁輝，去年合併營收675億元、年減超過8％。

為了脫困，中鋼、燁輝等都在產品結構組合上優化，中鋼尋求跨域發展，從電動馬達切入無人機、機器人等市場，續推「高獲利、高技術」等八大精緻鋼品；燁輝產品組合也有效果，利基產品占比正式超越一般性產品訂單占比。

隨鋼鐵下游客戶受惠台美關稅拍板，外界預期供需有望改善，且降息循環有望帶動需求回溫，以及鋼成本向上助鋼價有撐；目前來看國內外主要鋼廠均開漲盤，鋼廠獲利結構轉佳，今年鋼市走勢期盼「穩中看升」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法