4支箭創造32億商機 政院拍板中小微企業社會發展計畫

行政院會今天通過「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「2026至2029年度中小微企業社會發展計畫」，行政院長卓榮泰表示，該計畫透過「四支箭」擴散觸及層面，實現百工百業普惠成長，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸之目標。

卓揆表示，中小微企業一直是台灣經濟成長與社會穩定的重要力量，長期為國家打造健全的產業供應鏈基礎。去年「中小微多元振興發展計畫」，總計諮詢及輔導24萬7830家業者，創造產值97.46億元、核貸金額1,785億元，並協助企業節電3.63億度，減少溫室氣體排放20.6萬噸二氧化碳當量。

卓揆指出，以此為基礎，我們要求透過2026至2029年的4年期社發計畫，持續投入資源，擴大服務更多企業，強化中小微企業提升雙軸轉型的量能，帶動包容性成長。

卓揆說明，這次四年計畫，透過「四支箭」擴散觸及層面，實現百工百業普惠成長。第一支箭，鎖定具成長潛力之中小微企業，透過數位平臺普及，提升AI運用能力，趨動企業轉型動能。第二支箭聚焦具轉型需求的企業，透過媒合與新創企業合作，運用創新技術或能力提出解決方案。

第三支箭則是協助小微型企業，藉由與財會公會系統合作，幫助企業記財務帳兼記碳帳，雙軌共行省時又省力；第四支箭則針對有國際市場開發與全球布局需求的中小微企業，提供一站式服務平臺，協助通路布局海外。

卓揆強調，透過這四支箭，預期可以協助培育數位與淨零轉型人才達5.3萬人次、創造32億元商機，建立10萬家次中小微企業碳排資料、減碳8.2萬噸之目標。

卓揆指出，這個四項計畫將持續為中小微企業的轉型發展注入活水，請經濟部加大推動力道，務必要成為中小微企業轉型路上的最強後盾，讓臺灣的中小微企業在AI浪潮與全球供應鏈重組中，特別是在後關稅時代，持續展現無可取代的競爭力。

