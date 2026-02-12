沒有台中！Costco新分店地點揭曉了

美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）儘管全球已超過920家分店，但仍持續擴大營運版圖，儘管Costco去年底有證實，將開出台中第3家，全台第15家Costco分店，但至今仍沒有公開後續時程。值得關注的是，Costco最新公布的開店計劃，顯示將分別在2026年3月和4月各開設3家新分店，全數位於北美地區，還沒有台中的身影。

有鑑於台中目前2家Costco分店，皆名列Costco全球年營收前10名分店，好市多大中華區土地開發部總監黃美綺10日曾拜會台中市長盧秀燕，會中提及現有台中地區2家店服務量能吃緊，未來「有上看6店的實力」，強調兼顧交通與便利前提，持續推進評估作業，期盼近期宣布好消息。

請繼續往下閱讀...

好市多官方也說明，持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期方向，未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

而Costco公布的開店時程，已來到2026年4月，但還沒有見到台中的身影。根據最新公告，將在2026年3月開幕的3家分店分別位於：德州自由山（Libery Hill, TX ）、德州福尼市（Forney, TX ）、猶他州聖喬治（S St George, UT）。

將在2026年4月開幕的3家分店則位於：加州維塞利亞（North Visalia, CA ）、德州新布朗費爾斯（New Braunfels, TX ）、加拿大曼尼托巴省溫尼伯（Winnipeg, MB ）的商業中心（Business Center）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法