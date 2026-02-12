BMW這款封冠！史上最可靠10大電動車排名揭曉 日系只1款上榜

BMW i3以97.4%的可靠性得分位居榜首，成為最可靠的電動車。（業者提供，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在政府與車商大力推動電動車，其普及率越來越高，然而問市時間不長，那些車款的可靠性較高呢？外媒針對數千名進行調查，並列出史上最可靠的10大電動車，而BMW i3則以97.4%的可靠性得分位居榜首，成為最可靠的電動車。

外媒報導，《What Car?》消費者可靠性調查，是考察了數千名英國車主的用車體驗，並根據故障的嚴重程度、對駕駛體驗的影響以及故障解決所需的時間對車輛進行評級，並列出迄今為止，電動車中最可靠的10款車型進行了排名。

1、BMW i3

雖然BMW i3在汽車界並不算熱門，但它卻擁有一招：可靠性。在《What Car?》的調查中， BMW i3以97.4%的可靠性得分位居榜首，成為最可靠的電動車。只有21%的車主遇到故障，而且許多故障都在1週內由BMW免費修復。如今，一輛二手寶馬i3的售價約為1.8萬美元（約新台幣56.52萬）。對於想要1輛既高端又高效的通勤車的人來說，這個價格非常划算。

2、BMW i4（2021 年至今）

BMW i4是BMW首次嘗試打造純電動轎車，專為追求M級性能的消費者而設計。總的來說，他們做得非常成功。據《消費者報告》稱，它是目前市場上最可靠的電動車。此外，它在《What Car?》的調查中以96.8%的得分排名第2。

《Car and Driver》雜誌對2024年BMWi4進行了3萬英里（約4.83公里）的測試，結果顯示它是一款非常舒適的汽車，適合日常駕駛和長途旅行。至於問題方面，雖然有一些小型的召回和資訊娛樂系統的小故障，但並沒有什麼重大問題。

3、日產 Leaf（2019-2024）

聆風以96.5%的可靠性得分位列第3，使其成為1款相當可靠的日常代步車，雖然有些車主確實遇到了電池或懸吊等關鍵部件的問題，但日產通常會在1天之內解決大部分故障。

4、現代 Ioniq 6（2022 年至今）

《Top Gear》的評測指出，Ioniq 6 的低重心設計令人信心十足。它過彎輕鬆自如，車廂內也十分靜謐。雖然《消費者報告》對 Ioniq 6 的可靠性預測評價不高，但《What Car?》的調查結果卻截然不同。 Ioniq 6 的信度評分高達 95.7%，排名第4。只有 11% 的車主反映車輛存在問題，其中超過一半的問題在1週內得到解決，且無需支付任何費用。

5、起亞EV3（2025年至今）

即使到了2026年，人們仍然對購買新款電動車猶豫不決，擔心其可能有製造缺陷，最終導致召回。誠然，這種情況在許多車型上都得到了證實，但有1輛車卻徹底打破了這種觀念。它就是起亞EV3。在與《What Car?》雜誌的首次調查中，EV3獲得了罕見的100%可靠性評分。常見問題很少，也沒有記錄到平均維修成本。這些好評在Reddit上得到了傳播，1位車主表示：“我對它非常滿意，隨時都會再次購買。”

6、起亞 Niro EV（2022 年至今）

在《What Car?》雜誌的可靠性調查中， KiaNiro EV獲得了94.6%的評分，且無召回記錄。出現問題的用戶主要反映車身和電氣系統方面的問題，Kia為其中94%的用戶提供了免費維修服務。

7. Mini Cooper（2020-2024）

Mini Cooper憑藉其小巧精緻、性能卓越且動力強勁的特點，在汽車愛好者心中一直佔據著特殊的地位。Mini Electric在《What Car?》的可靠性調查中，並獲得了令人矚目的94.2%的高分。只有17%的受訪者遇到了問題。雖然其中一些問題與電池組和煞車系統有關，但總體而言並不嚴重，不會導致車輛無法行駛。

8. 雷諾梅甘娜 E-Tech（2022 年至今）

雷諾是最早進軍電動車領域的大型汽車製造商之一，其小型掀背車Zoe於2013年上市，並因其小巧的車身尺寸而備受青睞。而梅甘娜E-Tech是雷諾基於CMF-EV平台（與日產Ariya共享）從零開始打造的第2款純電動車。

根據《What Car?》的調查，其可靠性得分高達 93.6%。雷諾提供5年保固，而最常見的故障報告集中在資訊娛樂系統。另據報道，部分梅甘娜車型因電子駐車煞車系統有缺陷而被召回。

9. 奧迪Q4 e-tron（2022年至今）

《What Car?》的可靠性調查，Q4 e-tron在同級車型中排名第7，得分為 93%。駕駛該車行駛數千英里的車主反映，動力系統和電池方面鮮少故障。不過，該車曾有1次召回，原因是電子穩定控制系統 （ESC） 故障，並影響了防鎖死煞車系統 （ABS）。除此之外，Q4 e-tron 的大部分問題都源自於資訊娛樂系統，該系統偶爾會出現故障，需要經銷商進行軟體更新。

10. 特斯拉 Model 3（2019 年至今）

Model 3 在《What Car》年度可靠性調查中躋身前十，得分高達 92.8%。這項針對真實車主的調查發現，23% 的 Model 3 車主遇到問題，其中大部分與車身和非馬達電氣系統等非必要零件有關。特斯拉的居家維修服務幫助解決了大多數問題，無需前往服務中心，費用也主要由特斯拉承擔。

