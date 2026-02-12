房仲彙整2024年刮刮樂中獎熱區 新竹出現百萬得主機率高

刮刮樂中獎熱區往往與人流密集、交通便利、機能完善等條件高度重疊。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕刮刮樂中獎機率高熱區在這。根據房仲業者彙整、2024年春節前後刮刮樂刮中百萬以上大獎縣市，發現各縣市中以新竹市中獎率最高，每1.17萬人就可能出現一位刮中百萬元的得主。

根據永慶房仲網統計2024年春節前後刮刮樂刮中百萬元以上獎項分布縣市，高雄市居第二、平均每1.39萬人就可能出現1名百萬元得主；第三則是台北市、平均1.51萬人就可能出現1位。

受惠園區效應 新竹自住買氣

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來新竹地區屢傳刮出百萬元以上大獎，成為全台矚目的中獎熱區。不僅如此，新竹縣市近年來也受惠於園區效應，帶動大量就業人口移入，長期自住需求穩定，為當地房市交易提供強勁支撐。

而且新竹市近一年成屋每坪均價約36.1萬元、新竹縣每坪約32.8萬元，價格相對雙北市親民。在話題熱度、產業發展與親民房價的多重利多加持下，新竹縣市也成為自住、置產族群，常會優先考慮的購屋區域。

至於，高雄市近年來隨著台積電設廠、半導體產業鏈進駐，以及捷運、輕軌與重大建設陸續到位，就業機會與人口移入持續增溫，房市需求也因此被推升。

陳金萍表示，中獎熱區往往與人流密集、交通便利、機能完善等條件高度重疊，而台北市也完全符合這些條件，具備生活機能完善、商業活動熱絡等優勢。

