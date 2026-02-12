薪資升遷雙卡關 yes123：凍薪4.5年創新高、9成勞工很不滿

yes123求職網12日公布「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日前有金控從業員，在社群媒體上貼出「1,200,000」的年終獎金，羨煞眾人，但根據yes123求職網的調查，因「薪資、升遷雙重卡關」，上班族對薪資與升遷的焦慮感持續升溫，高達92.7%勞工不滿意目前薪資待遇，創下近年新高；更有87%不滿意公司升遷管道，導致近9成上班族坦言曾因此動念離職。

yes123求職網今（12）日公布「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」，調查顯示，勞工自評薪資滿意度平均僅34.9分，創13年新低，更有17.6%直接給出「０分」，整體受訪者有92.7%不滿意目前薪資待遇，堪稱近年調查的新高。若要達到「滿意」水準，受訪者平均期望月薪調漲6,246元，較去年再提高106元；其中逾2成希望至少加薪1萬元。顯示因通膨壓力未歇、生活成本上揚，實質收入成長仍追不上支出壓力。

值得注意的是，凍薪問題持續惡化。64.3%受訪者表示已3年以上未調薪，平均凍薪期長達4.5年、約1,643天，創下13年新高；但上班族自認最長僅能忍受1.6年不加薪，兩者落差近3年。在難以加薪的現實壓力下，70.2%的上班族已將加薪希望轉向職場外部，坦言「跳槽到更高薪公司」是最快的加薪方式，其次為兼差（57.7%）與投資理財（47.1%）。

除了凍薪，變相減薪更讓勞工的財務狀況雪上加霜。調查顯示，66.3%的受訪者表示去年曾遇「年終縮水」、「刪減加班費或績效獎金」等情況；其中年終縮水占54.2%、刪減加班費占52.9%。雖有44.8%曾以「不滿薪資」為由提出離職，但真正獲得加薪慰留者僅30.3%。

勞工在升遷方面同樣卡關。高達87.1%認為升遷管道不順，64.9%的職涯從未升職；即使成功升職，平均加薪幅度僅5.3%，且13%坦言「升官未加薪」，多數人還面臨壓力、工時與責任同步上升，71.6%曾出現升職焦慮。

「馬年薪資滿意度與升職卡關調查」是由yes123求職網於2026年1月28日到2月10日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲（含）以上，且目前有工作的求職會員（已畢、役畢或免役者），有效問卷共1,377份，信心水準為95%，誤差值為正負2.64%。

