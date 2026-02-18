私募股權公會：制度改革應跟上產業發展 助攻台灣兆元投資

邱德成認為，除了制度本身的設計需要改變，對於公共建設的定義也應該與時俱進。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著政府推動「亞洲資產管理中心」與「兆元投資台灣」等政策，如何讓長期資金在穩健的監理之下，能夠更加有效參與公共建設，已成為制度轉型的重要課題。私募股權投資商業同業公會理事長邱德成指出，這些問題並非突然浮現，而是舊制度在完成階段性任務後，尚未跟上產業與國家發展節奏的結果。

邱德成直言，台灣並不缺錢，保險業資金、民間財富長期累積，規模在亞洲名列前茅，但多年來卻難以有效流入公共建設與國家級長期投資。問題並不在於投資意願不足，而是現行金融與資本市場制度，仍停留在「保守防禦型」的設計邏輯，難以因應當前產業與國家發展需求。

邱德成分析，台灣金融制度過去以資金安全與監理穩定為核心目標，這樣的設計在金融風險控管上發揮重要作用，但也導致長期資金被高度限制在低風險配置，缺乏參與公共建設與產業升級的管道。特別是在公共建設投資上，制度將風險責任與認定標準切割得過於零碎，使得具備長期投資特性的資金，反而無法發揮其應有功能。

他指出，現行資本市場對私募基金的規範，也反映出制度與國際趨勢的落差。包括投資人數限制、課稅制度以及投資認定標準，都使得私募股權基金在台灣難以形成足夠規模，進一步影響民間資金參與國家建設的深度與廣度。在這樣的環境下，不少原本可投入國內公共建設的資金，選擇轉向投資海外市場。

邱德成認為，除了制度本身的設計需要改變，對於公共建設的定義也應該與時俱進。過去公共建設多以交通、水電等實體基礎設施為核心，但在 AI 與數位經濟快速發展下，資料中心、算力設施與數位平台，已成為支撐產業競爭力的重要基礎。然而，相關建設在制度上仍未被完整納入公共建設範疇，使得資金投入缺乏明確依據。

邱德成強調，在投資實務上，保險業與長期資金最顧慮的並非風險本身，而是制度的不確定性。目前公共建設的認定權責分散於不同主管機關，標準不一，導致投資人難以判斷是否符合相關法規，進而承擔後續法遵風險，在責任歸屬與認定機制未明確前，資金自然選擇觀望。

在此背景下，私募股權公會提出一系列制度改革方向，期望透過調整資本市場規範與投資認定機制，打開民間資金參與公共建設的缺口，為後續產業發展與投資策略創造更具彈性的空間。

描繪公共建設與產業投資新路徑

邱德成觀察，在金融制度仍待調整的同時，產業發展的時程並未停下腳步。面對 AI、數位經濟與供應鏈重組加速推進，若能為長期資金建立更清楚的投資框架，公共建設與產業投資將不再是對立選項，而是可以相互支撐的長期配置。

邱德成說，產業發展已逐漸從單一製造投資，轉向以基礎設施與系統性建設為核心的競爭模式。以AI產業為例，資料中心、算力設施、雲端平台與邊緣運算節點，具備穩定需求與長期現金流特性，本質上與傳統公共建設高度相似。然而，這類新型建設長期缺乏明確制度定位，使得資金難以有效參與。

邱德成分析，對於私募股權與保險資金而言，投資重點並非短期報酬，而是能否建立可預期、可監理的長期投資結構。若制度能明確界定數位建設的投資範疇，並將其納入公共建設體系，不僅可提供產業所需的基礎支撐，也能為長期資金創造穩定投資標的，形成雙贏。

除了國內建設外，海外布局同樣成為產業投資的重要一環。隨著半導體與關鍵製造供應鏈加速向美國、歐洲等地延伸，產業發展不再侷限於單一市場。邱德成研判，若能將海外科學園區視為等同公共建設的投資項目，將有助於引導私募資金參與全球關鍵節點建設，降低企業跨國設廠的門檻與風險。

邱進一步指出，科學園區具備長期租金收入與穩定現金流特性，對長期資金而言，兼具收益穩定性與戰略價值。透過私募股權投資模式，不僅可協助企業完成海外布局，也能讓資金參與供應鏈重組過程，提升整體產業韌性。

在投資策略上，邱德成認為，制度若能建立一致性的公共建設認定機制，將有助於保險資金與私募股權更有信心投入產業相關投資。特別是在法遵責任與風險係數明確化後，資金配置將不再停留於觀望，而是能逐步轉向與產業發展高度連動的長期投資。

邱德成強調，產業投資並非單純追逐熱點，而是必須回到國家發展所需的基礎建設。當制度能夠為資金建立清楚邊界與路徑，私募股權將有機會成為串連公共建設、產業升級與全球布局的重要橋梁，使民間資金真正成為推動產業發展的長期力量。

