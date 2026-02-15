紅潮跨海來襲4》台塑四寶罕見虧損 高質化應對紅供鏈

台塑四寶罕見虧損，轉型高值化應對紅海。（資料照）

〔記者張慧雯／專題報導〕受到中國石化業新產能大舉開出衝擊，台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）2025年營運呈現「兩好兩壞」，南亞、台塑化獲利成長，但台塑虧損擴大、台化由盈轉虧，四寶合計虧損近11億元，較2024年獲利約84億元，出現集團史上極為罕見四大公司合計虧損紀錄。

集團母艦的台塑，2025年稅後虧損100.5億元，較2024年虧損增加88.2億元，每股虧損1.58元，是四寶中最差。台塑坦言，中國石化業者為去化庫存，大量低價出口競銷，特別是印度和東南亞市場，衝擊亞洲石化出口市場與國際行情，更甚於美國對等關稅，石化業面臨前所未有的挑戰。

台塑企業總裁吳嘉昭之前主持集團運動會時說，雖然到2025年底台塑、南亞、台化差別化產品占比合計達52.8％，四寶提報轉型案件高達107案，預估至2030年可帶來約381億元的效益，但中國大型石化廠持續擴產，淘汰小型工廠的規模有限，供需仍不平衡，預估還會辛苦一點，要全面轉好恐等2027年。

不只台塑四寶，過去以乙二醇（EG）為主要產品的東聯，董事長徐旭東也強調將持續優化產品組合、擴大高市占率，並推動營運管理數位化與AI技術導入，提升整體營運效能，積極布局電子化學品及特殊應用材料等高潛力市場。

苯乙烯（SM）大廠國喬也跨足電動車、半導體、醫療等高階市場應用，2025年第四季宣布啟動「轉向與合作」策略轉型計畫，未來透過收購與合資實現轉向，進入高利潤、永續發展的業務，以策略合作伙伴關係，強化現代化工廠及產出的競爭韌性，同時優化傳統業務提昇資產利用率；未來業務重心將從大宗石化商品，轉向高科技材料、特種聚丙烯及最適化大宗商品三項領域。

