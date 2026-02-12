鴻海2026年營運看旺 劉揚偉：絕對比2025年好很多

鴻海董事長劉揚偉受訪時談及營運展望，直言「2026看起來是絕對比2025要好很多」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日在台北大巨蛋舉辦年度「運動嘉年華」，董事長劉揚偉受訪時談及2026年營運展望，直言「2026看起來是絕對比2025要好很多」，為新年度營運定調。董事長表示，從目前整體趨勢觀察，營運展望相當正向，但集團同仁仍須持續努力，才能真正抓住市場契機，將機會轉化為具體成果。

觀察鴻海2025年第4季營收已創歷年新高，即使資通訊（ICT）產品逐步進入傳統淡季，2026年第1季仍優於去年第4季。隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預期，公司預期第一季整體季節性表現，將優於過去5年同期水準。

法人普遍認為，鴻海1月營收在淡季仍繳出年增逾三成的成績，反映AI相關產品需求持續擴大，並逐步成為支撐集團營收成長的核心動能。隨後續AI伺服器與雲端基礎建設出貨節奏推進，營運表現具延續性，也為2026年營運再向上奠定基礎。

除了營運展望，劉揚偉也提到員工分紅發放情況，表示員工「拿到分紅都很開心」，更笑稱「聽說很大包」，搭配今日的抽獎活動雙重加持，集團士氣明顯提升。劉揚偉強調，雖然前景看好，但團隊仍須持續精進，把握產業轉折帶來的新機會。

本次嘉年華活動延續去年形式，以運動會方式舉辦，主持人由陳漢典與Lulu（黃路梓茵）同台登場，並邀請應援團「Dragon Beauties 小龍女」、金曲歌王蕭煌奇與電音女神謝金燕演出，同時安排台日棒球交流賽，現場氣氛熱烈。劉揚偉強調，活動重點在凝聚團隊向心力，為新年度挑戰做好準備。

