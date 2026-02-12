快學起來！貝佐斯4個「不起眼」理財習慣，幫你實現財富自由。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在物價高漲、薪水停滯的年代，要累積財富難度越來越高，若想更好的管理金錢，早日實現財富自由，那麼亞馬遜創辦人，同時也是穩居全球前3大富豪的貝佐斯，其量入為出等4個不起眼的理財習慣，值得你學習。

《Gobankingrates》報導，即使是貝佐斯也必須從某個地方起步，這位科技巨頭在華盛頓州的1個車庫裡創辦了亞馬遜，並將其發展成為全球最重要的公司之一。他的創業歷程充滿了經驗教訓，其中一些或許能幫助你實現目標。

請繼續往下閱讀...

以下是貝佐斯成為世界首富之一的4個習慣。

1.量入為出

貝佐斯的核心理念之一是量入為出。他以身作則，至少在2013年之前一直開著1輛普通的本田雅哥。當時他已經非常富有，完全可以買1輛更貴、更炫的車，但他選擇了不這麼做。

養成這個習慣對任何人都有益處。量入為出是累積財富的基礎一步。所以，下次當你加薪或在每月預算中發現額外收入時，不妨考慮投資或儲蓄。這樣做能讓你更容易應付意外開支，並為實現長期財務目標做好準備。

2.從小規模開始

1995年，貝佐斯在華盛頓州貝爾維尤的家中車庫創辦了亞馬遜。他當時的辦公室極為簡陋，只有1張桌子和1台電腦。這正是從小規模起步的價值的絕佳例子。

亞馬遜在早期透過避免支付辦公場所租金節省了大量資金，這使公司保持了靈活性和穩健的財務狀況，同時也為未來的快速成長奠定了基礎。

關鍵在於，即使是最大的目標，也是從幾個小步驟開始的。但這並不代表你需要急於求成，或是在準備不足的情況下貿然擴張。相反，你可以像貝佐斯一樣，採取穩紮穩打的方式，實現可持續的財務成長。

3. 遵循「第1天」的理念

貝佐斯的核心原則之一是保持「第1天」的心態。這本質上意味著，在實現目標的道路上，把每1天都當作第1天。這種思維方式的微小轉變，日積月累就能帶來巨大的益處。

保持「第1天」的心態意味著不斷重新審視你的核心假設。與其盲目地執行先前製定的計劃，不如保持靈活，積極回應新資訊並主動調整。這將有助於你應對發展過程中自然而然出現的起伏。

4.從失敗中學習

最後，貝佐斯對自己的失敗以及從中學到的教訓非常坦誠。在1次採訪中，他說：“我在亞馬遜公司經歷了數十億美元的失敗，真的是數十億美元的失敗。”

但這些失敗並沒有阻止貝佐斯將亞馬遜打造為如今的科技巨頭。他從錯誤中學習。真正的失敗只有放棄。只要你堅持不懈，像貝佐斯一樣從挑戰中學習，你就能隨著時間的推移，在實現財務和個人目標方面取得持續進步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法