2025年北台「接案王」 仍由海悅蟬連

〔記者徐義平／台北報導〕新案市調機構發布2025年北台灣接案量前十大代銷榜單，去年海悅廣告總接案量約1487.8億元，即便相較2024年減少逾1成，但仍蟬連北台新案「接案王」。

根據住展雜誌發布，去年北台灣接案量前十大代銷中，前兩名總接案量均突破1千億元，其中蟬連首位的海悅廣告，去年接案個案數為40個，相較2024年多出逾3成，第二名則是新聯陽，去年接案量1165.3億元、接案個數為12個。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，2025年房市景氣不佳，區域型代銷業者接案謹慎，對比2025全年推案量年減幅超過3成，十大代銷合計接案金額卻只比2024年少了一成，顯然仍由十大代銷承接多數建案，其中還有4家入榜單的代銷，2025年接案量比2024年還要多。

4家代銷接案量 更勝2024年

去年接案量第三名代銷則是甲山林，接案金額約717億元、接案個數為13個，陳炳辰指出，甲山林在去年承接建案多有自建自售案。至於，第四至六名，接案金額落在400至600億元間，依序為創意家、新高創以及璞園。第七名為接案量330.2億元的信義代銷。

而第八至十名的接案量則不到300億元，分別是新理想的244.3億元、甲桂林的239.3億元以及傳真的230億元。

陳炳辰指出，即便今年房市走向尚不明朗，不過品牌建商、熱門地區已不乏傳出即將公開指標案的訊息，而接案代銷則仍多以榜單上常見代銷為主。

