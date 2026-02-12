中國自食其果！狂賣山寨貨結果坑慘自家人

英國《經濟學人》報導，長期以來中國是全球仿冒商品重鎮。示意圖。（彭博社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《經濟學人》報導，長期以來中國是全球仿冒商品重鎮，從假娃娃、假運動鞋到各類電子產品屢見不鮮。不過隨著中國企業自身成為知識產權大國，仿冒問題不僅困擾國內企業，也引發國際法律爭端，涉及智慧財產權的全球戰爭愈演愈烈。

報導直指，中國官員正全力打擊一種仿冒潮流，身高約15公分、酷似Pop Mart熱門娃娃Labubu的「Lafufu」玩具。全國各地的工廠正在生產名為「Lafufu」的仿製品。全國多地工廠大量生產這類仿品，引發「抓捕Lafufu」行動，網路電商遭關閉。上海警方今年7月查獲一家本地公司囤積價值1200萬元人民幣（約新台幣5453萬元）的假貨。

長期以來，中國一直是仿冒品溫床，從假雀巢調味料到仿冒NIKE運動鞋屢見不鮮，此外，早期進入中國市場的外資企業，也曾多次抱怨商業機密被竊取，包括通用汽車、川崎和西門子等。

然而，近幾年，對商標與專利保護的疏忽，也成為中國企業自身知識產權保護的重大問題。Lafufu僅是冰山一角，從智慧手機、機車，到太陽能板與電池製造商，爭端延伸至全球市場。根據報導，中國法院每年受理的知識產權案件超過55萬件，是全球訴訟密集度最高的國家。

但過剩產能不僅威脅中國國內企業，也造成大量仿冒品流向海外。以美國為例，根據中國GEN律師事務所數據，2023年涉及中國企業的專利案件激增56%，多數集中在亞馬遜平台上販售產品的商家，但通訊與電子設備相關案件也相當常見。

這些衝突部分反映出中國企業對海外知識產權保護的不熟悉，未先進行「自由運營評估」，近期才開始聘請資深律師處理國際知識產權爭端。

與過去不同的是，中國企業也開始反向起訴外國公司。例如咖啡連鎖Luckin成功在泰國起訴仿冒品牌的商家；新能源企業天合光能則在美國起訴加拿大太陽能侵犯知識產權。隨著中國企業持續走向海外，預計全球知識產權爭端預計將進一步升級。

