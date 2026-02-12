新年最慘商品現身 ! 國際可可暴跌近40％ 2大主產國出手救市

國際可可期貨價格11日跌破3800美元關口，創2023年10月以來最低。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球供應充足、但因需求疲軟，導致可可價格持續承壓，11日國際可可期貨價格跌破3800美元關口，為2023年10月以來最低。數據顯示，可可價格自2025年底約6000美元至6200美元的區間算起，今年短短6週內累計跌幅已達39.6%，成為新年最慘商品。

媒體報導，自去年下半年起，可可生產國出現庫存積壓，但加劇可可價格進一步下跌的關鍵主因，是2025年12月份時，奈及利亞的可可出口量較去年同期大增17%、達5萬4799噸。為了紓解業者龐大壓力，象牙海岸與迦納等2大可可主產國也出手救市。

市場庫存數據顯示，2025年10月1日至2026年2月8日，象牙海岸港口可可到貨量達126.3萬噸、較上一年同期增加4.5%。與此同時，迦納可可局（COCOBOD）表示，由於迦納可可價格高於其他生產國，國際市場越來越多買家放棄購買迦納可可，目前迦納港口約積壓5萬噸未售出可可。

大宗商品研究機構StoneX預測，2025-2026年全球可可將出現28.7萬噸過剩，2026-2027年度過剩量為26.7萬噸。

對此，非洲象牙海岸政府自1月29日正式啟動一項操作，回購自2025年11月以來積壓在倉庫及全國各港口的數千噸未售出可可。此外，迦納也召開緊急會議，決定加速向農民支付可可豆（收購費用），提高國內對可可豆的加工處理的程度。

奈及利亞是全球主要的可可生產國之一，是該國重要的農業出口支柱，名列世界前4大西非生產國（包含象牙海岸、迦納、喀麥隆），這4國合計貢獻全球約74%的產量。

分析師指出，可可市場供需失衡，與歐洲市場下滑有關係，該地區是全球最大的可可豆進口地，佔整體進口量的主導地位，也是巧克力生產和消費區域，佔全球巧克力市場市佔近一半。數據顯示，歐洲去年第4季可可研磨量為30萬4470噸、年降8.3%，為連續第6個季度下滑，高於市場預期約2.9%跌幅，目前交易商正等待北美和亞洲的相關數據。

