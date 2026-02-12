台灣關稅談判打幾分？《經濟學人》曝大贏家和輸家這樣說

英國《經濟學人》指出，台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《經濟學人》指出，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少，但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現，而最大贏家莫過於英國和阿根廷，既獲得最大進入美國市場的機會，又付出最少代價。

英國《經濟學人》以「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」為題，表示川普政府去年4月祭出大規模對等關稅至今，已與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國敲定5項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。

但報導指出，這些文件多半內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」事項，且迄今沒有任何一份獲國會批准，也缺乏具約束力的執行機制或明確的爭端解決程序。

儘管如此，這些協議仍為進入美國市場立下新門檻。《經濟學人》對此提問，那各國當中究竟誰取得較佳協議？

《經濟學人》分析，柬埔寨與馬來西亞則付出最大代價。由於缺乏規模、影響力以及可靠的替代市場，兩國去年10月匆促敲定協議，換得美方百分之19關稅稅率與部分豁免，卻被迫做出近乎全面讓步，包括取消對美關稅、放寬檢疫等。

其中馬來西亞更得配合美方對中國等「非市場」國家的出口管制，簽數位貿易協議前須先諮詢川普，且美方可因不滿馬國另簽協議而終止本約。馬國政界與現任貿易部長皆批評條款不公平。

但反觀歐盟、日本、南韓與台灣等，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，讓步較少，最終稅率談到百分之十五，並在汽車、藥品與半導體上爭取到實質減免。作為交換，日韓和歐盟同意取消許多工業與農業關稅，並降低美車非關稅壁壘。

同時上述這些國家也開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買7500億美元（約新台幣23兆元）的美國能源；台灣承諾在美國投資2500億美元（約新台幣7.78兆元），「但這些承諾不太可能兌現」。

印度在對美依賴有限的情況下則談到1份中等程度協議，針對特定領域對美放寬市場，而非全面讓步。印度爭取到18%關稅，並在學名藥、飛機與汽車零件上獲附條件豁免，而作為交換，印度將擴大開放美國工業品及部分敏感農產品，如基改玉米製品，進入市場等。

《經濟學人》點評，在這場關稅談判協議中，英國和阿根廷最占上風，兩國都獲得了10%的關稅上限，並享有許多豁免。

《經濟學人》表示，對於把貿易視為零和賽局、以逆差為敗與順差為勝的人而言，川普顯然是贏家。為美國爭取到更大市場准入、排除非關稅障礙與龐大投資承諾，多數協議還納入對中出口管制合作、限制數位服務稅，並擴張美國監管影響力至海外。

但是重商主義那套「出口好、進口壞」並非衡量輸贏的好方法。美國加關稅傷消費者、削弱競爭；反而是夥伴被迫開放，如印尼放寬鎳出口、印度鬆綁農產、歐盟降關稅與非關稅壁壘，這些改變的影響可能比協議更長久，最後讓步最多的或許獲益最多。

