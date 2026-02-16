租屋服務大爆發3》減稅、補助加優惠措施 社宅包租代管大噴發

截至1月底，全國社宅包租代管媒合戶數已超過20萬戶，其中有效契約高達10.67萬戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕社會住宅包租代管上路之初，曾經兩年只媒合5千多戶，比興建社會住宅進度還要慢，但最終靠著稅賦減免、費用補助以及服務管理等三項措施，促使媒合戶數快速累積，截至1月底，全國媒合戶數已超過20萬戶，其中有效契約高達10.67萬戶。

信義房屋動產企研室專案經理曾敬德表示，不論是社會住宅或者租金補貼，都是可降低租屋族居住負擔成本，雖然仍有少部分房東不希望報稅與讓租屋族申請租金補貼，但願意接受的房東慢慢變多，甚至逐漸成為一種共識，也讓當前租屋市場有新的風貌。

根據內政部不動產資訊平台的社會住宅專區，社宅包租代管是2017年上路，目前已進入第5期，若進一步攤開各期的媒合戶數則落差相當明顯，尤其第一期僅媒合5157戶，第二期雖然媒合戶數倍增，但也僅有1.45萬戶。

不過，進入第三期媒合戶數則明顯噴發，高達5.44萬戶，第四期則直接突破10萬戶、約11.40萬戶。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，包租代管分為兩部分，其中代管服務契約多為一年一簽，包租服務契約則多為三年一簽，媒合戶數恐有重複計算疑慮，實際市場上供給量可能低於統計數據。

包租代管第四期 媒合11.4萬戶

再來，何世昌認為，包租代管修繕補貼可能有浮報等弊病，建議可研擬配套措施來遏阻，以免瘦了政府、肥了業者與屋主，造成不健康的發展。不過，整體來說，民眾對包租代管接受度越來越高，也成為產業新藍海，商機不可小覷。

目前內政部針對參與包租代管的房東提供333服務，包括房屋稅、地價稅、租金收入所得稅等減免，以及公證費、修繕費、居家安全相關保險費等補助，還有業者專業服務、輕鬆收租以及免服務費等3年服務。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅包租代管媒合戶數大爆發主要歸因於2023年第三季啟動的「社宅包租代管4.0」，除由民間包租代管業者協助房客申請300億元中央擴大租金補貼計畫外，並放寬長者及身障者的私宅可跨縣市換居並入住社宅，再加上「包租代管333」優惠措施以及「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，租賃市場由黑市轉身為政策核心後，也刺激越來越多的制度發展需求。

