租屋服務大爆發2》 高齡空屋轉社宅 屋況與地點最大考驗

去年第3季台北市房屋稅籍住宅平均屋齡已達39年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台最新統計，2024年下半年全國空屋數超過90萬戶，其中六都占比近65%，而在興建社宅速度放緩之際，包租代管反而成為社宅主軸，尤其下一個目標是鎖定全國30年以上的空屋，透過包租代管方式讓空屋轉化成社宅。

但觀察社宅需求較高的台北市，實際空屋數不到6.5萬戶，占六都整體空屋比重僅11%，加上最新統計、去年第3季台北市房屋稅籍住宅平均屋齡已達39年，也就是說即便台北市空屋有相當比率順利轉為社宅，但屋況則是要進一步注意

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，老屋透過包租代管途徑轉化為社宅，若以台北市屋齡平均達39年，首先遭逢的是屋況整修及設備維護更新等問題，而缺乏管委會的老公寓其實存在更多公共區域管理的議題。

北市住宅屋齡平均39年

但即便是屋齡較新的閒置住宅要變成立即可租賃的社宅，也需要初步裝修及設備調整，因此，若非有一定資本、技術條件的專業租服公司進場，要達到一定的滲透率來回饋政策目標，仍有相當的難度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策積極去推動補助，包括公益出租人的房屋出租，持有稅都可以比照自用住宅，預期帶來不錯成效，但有些空屋可能是因為地處偏遠或屋齡老舊缺乏市場性，因此，要將高齡空屋轉化成社宅，恐怕都會區與非都會區存在差異。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，社宅從覓地、規劃、發包興建、完工到招租入住，所需時間長達4、5年，尤其很難在短時間內全盡其功， 若搭配租金補貼、包租代管等方式，多元化提升社宅案源是不錯的方式。不過，民眾可能把政策誤解為「政府不蓋社宅了」，若能有效進行溝通應可爭取民眾認同。

