租屋服務大爆發1》 包租代管破20萬戶 1年5千人搶入行

截至2025年第四季，全國租賃服務業家數已達2254家。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著社會住宅包租代管媒合戶數突破20萬戶，促使全國租賃住宅服務業家數也跟著大噴發，2025年一年就增加428家，相較2024年增加家數還要多出1.07倍，而且也是有統計以來，單一年度增加家數最多的一年。

家數增逾倍 統計以來新紀錄

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，在政府積極扶持鼓勵與持續補貼之下，租賃服務業蓬勃發展。而租賃服務業興盛，有助於解決房東房屋利用與繁瑣的程序，拓展租賃案源，但此趨勢或將推升終端成本，租金水準更不易回跌，且若未來補貼奶水一斷，是否會對產業造成衝擊則值得關注。

根據內政部不動產資訊平台，截至2025年第四季，全國租賃服務業家數已達2254家，對比該年度房仲業備查家數，租賃服務業家數已達房仲業的4成之多，進一步觀察全國租賃服務業管理人員數，2025年第四季已達2.53萬人，一年管理人數增加4950人、將近5千人，也是有統計以來、單一年度增加人數最多的一年。

2025年第四季六都租賃服務業家數分布，主要集中在雙北市、兩大都會區均突破400家，合計有856家、占全國比重近38%，第三則是台中市、有389家，桃園市、高雄市均超過200家，台南市則有164家、為六都最少。

租賃服務從業人員 增至2.53萬人

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租賃市場在政策鼓勵之下，開始有產業的雛型，剛好這波房市買氣大幅萎縮，但租屋市場反而蓬勃發展，補上一些產業的空缺，也讓從業人員有多元市場可以經營。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，租賃住宅服務業相對於不動產經紀業、地政士、估價師、營建、物管、建築投資業，是最新興的服務業種，也因為租金實價登錄、租金補貼、社宅、包租代管等政策配套加持，加速產業成長、成熟，再加上房市轉冷、買賣轉淡之際，過去從業人員兼做、轉作租賃住宅服務的現象也逐漸往規模化、制度化邁進，尤其在第七波選擇性信用管制壓抑下，租賃住宅服務的登記家數從過去的17%年增率，立馬調升到逾3成，顯見產業轉向及重要性。

