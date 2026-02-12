台灣遭點傷害美國產業 2大化工品要被課反傾銷與反補貼稅

美國國際貿易委員會（USITC）表示，台灣出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）與甲基丙烯酸酯單體及寡聚物（MAMMOs）已對美國相關產業造成損害。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易委員會（USITC）表示，台灣出口的多功能丙烯酸酯（Multifunctional Acrylate）與甲基丙烯酸酯單體及寡聚物（MAMMOs）已對美國相關產業造成損害，且由於委員會作出肯定裁定，美國商務部將對自台灣進口的相關產品，發布反傾銷稅與反補貼稅命令。

根據官方新聞稿，USITC表示，該類產品先前已被美國商務部認定，相關產品在美國市場的銷售價格低於公平價值，且受到台灣政府補貼。USITC於11日裁定，來自台灣的多功能丙烯酸酯與甲基丙烯酸酯單體及寡聚物，已對美國相關產業造成實質損害。

在委員會作出肯定裁定後，美國商務部將依法對相關台灣進口產品發布反傾銷稅與反補貼稅命令，未來輸美時須加徵額外關稅。

USITC主席Amy A. Karpel與委員David S. Johanson、Jason E. Kearns投下贊成票。在委員會作出肯定裁定後，美國商務部將依法，對相關台灣進口產品，發布反傾銷稅與反補貼稅命令。

至於是否構成可追溯課稅的「關鍵情勢」（critical circumstances），USITC作出否定裁定，與美國商務部在反傾銷與反補貼調查中，認定關鍵情勢成立的結論不同。

USITC就本案發布的公開報告，將彙整委員會意見與調查期間蒐集的相關資訊，預計於2026年3月30日前後公布。

