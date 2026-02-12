黃金又強勢反彈了！專家拆解背後關鍵

週三（11日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（11日）黃金價格一度因美國優於預期的就業報告收斂漲幅，但在長期買盤的穩定支撐下，仍上漲逾1%。

黃金現貨價上漲1%，報每盎司5074.29美元。

請繼續往下閱讀...

4月交割的黃金期貨收高1.3%，報每盎司5098.50美元。

《路透》報導，美國1月就業成長意外加速，失業率降至4.3%，這些勞動力市場穩定的跡象，可能為聯準會（Fed）提供政策觀望的空間，能在監控通膨之際，繼續讓利率保持一段時間不變。

獨立金屬交易員Tai Wong說：「一份強勁的就業報告不會動搖黃金買盤背後的心理，這些是長期且從基本面出發的買盤。」

他補充：自上次大跌以來，金價整體呈現高位和低位同步抬升的趨勢。在債務擔憂與『撤離美國資產』題材的背景下，買盤信心依舊。」

美國總統川普日前提名華許（Kevin Warsh）出任下1任Fed主席，路透調查顯示，經濟學家預期Fed將在主席鮑爾5月任期屆滿以前，都維持基準利率不變，但6月可能立即降息。

受訪經濟學家同時指出，在潛在繼任者華許的領導下，Fed政策過於寬鬆的風險正在上升。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲4.6%，報每盎司84.39美元。

現貨白金上漲2.5%，報每盎司2138.50美元。

現貨鈀金上揚0.8%，報每盎司1722.06美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法