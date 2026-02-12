川普放話中東增派航母、美伊緊張升溫！國際油價應聲上漲

國際油價週三（11日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（11日）上漲約 1%，因投資人憂心美國與伊朗之間的緊張情勢升溫。雙方正準備重啟談判，但美國每週原油庫存大幅增加的報告，限制了油價漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 67 美分，漲幅近 1.05%，收在每桶 64.63 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收盤上漲 60 美分，漲幅 0.87%，報每桶 69.40 美元。

Lipow Oil Associates 總裁李包（Andrew Lipow）表示：「市場持續受到美伊緊張關係，以及斷斷續續、似乎難以取得具體進展的談判所支撐。」

美國總統川普週三與以色列總理納坦雅胡會晤後表示，會中未就任何事項做出最終決定，但與伊朗就達成協議進行的談判仍將繼續。

川普週二曾指出，若無法與伊朗達成協議，他正考慮向中東再部署第二艘航空母艦，儘管華府與德黑蘭正準備重啟談判。

另一方面，美國勞工部表示，1 月就業成長意外加速，失業率降至 4.3%，顯示經濟體質穩健。這也對油價構成支撐。

不過，美國能源資訊署（EIA）表示，上週美國原油庫存增加 850 萬桶，達 4.288 億桶，遠高於路透調查分析師預期的增加 79.3 萬桶，對油價漲幅形成壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法