擺脫月光族！專家揭只需「此」觀念改變 輕鬆戒掉5個理財壞習慣

〔財經頻道／綜合報導〕2026年，隨著生活成本上升和經濟狀況不明朗，掌握正確的金錢觀比以往任何時候都更重要。 知名個人理財專家拉姆齊表示，由於對「金錢」思維錯誤，往往使人們陷入財務困境，要擺脫月光族，其關鍵於「金錢不只是數學，更是一種行為」，只要理財觀念轉變，那麼就可輕鬆幫你戒掉依賴信用卡、過度消費等5個不良的理財習慣。

《Gobankingrates》報導，拉姆齊曾說，個人理財只有20%是理論知識，剩下的80%是行為。正是我們對待金錢的行為，決定了我們最終是陷入最大的困境，還是走向最大的成功。

以下5個不良理財習慣，你可以從今天開始改正，而其關鍵在於轉變觀念：金錢不只是數學。

1. 過度消費

拉姆齊的女兒瑞秋·克魯茲表示，如果你想了解為什麼你會消費、儲蓄、使用債務、推遲投資等等行為的根本原因，你必須了解金錢心理學是如何影響你的。

生活必需品和美好生活之間的差距正在不斷縮小。生活必需品的價格比以往任何時候都高，儲蓄和償還債務也變得比以往任何時候都更加重要，因此，非必需品或慾望方面的支出必須相應減少。

即使在經濟狀況最好的時候，你也應該專注於削減娛樂、嗜好、休閒和旅行等方面的非必要開支。克制衝動消費，取消不常用的串流平台和外帶服務，就能省下更多錢用於儲蓄、還債和投資。在購買任何非必需品之前先停下來思考一下，你會發現大多數非必要開支都可以延遲。

2. 預算編制不當

當然，每個人的財務狀況都取決於許多因素：收入和負債、生活成本以及財務目標。但不良的消費和儲蓄習慣是普遍存在的，可以透過培養更強的理財自律性來克服。

無論你採用50-30-20法則，還是嚴格追蹤每一分錢的收支，制定預算、堅持執行並定期審查都至關重要，這樣你才能控制短期支出並滿足長期需求。

3. 沒有為未來儲蓄

持續不斷的消費壓力會養成不良的理財習慣，並毀掉你的財務未來。「活在當下」固然是一種高貴的願望，但這樣做卻會損害你未來人生中所有美好的時刻。

我們總是面臨消費和儲蓄之間的選擇，而且將來也永遠如此，但現在做出更明智的決定，將在未來為你和你的家人帶來巨大的好處。

採取一些小措施，例如將部分薪資自動轉入儲蓄帳戶、盡可能削減開支、補充收入以及為退休帳戶注資，就能確保有資金用於未來的大額支出，例如購買房屋、供子女上大學或享受退休生活。

4. 沒有建立應急儲蓄基金

大多數專家認為，你的應急基金應該至少涵蓋3到6個月的生活開支。鑑於當前的經濟形勢，一些專家認為你應該爭取儲備相當於9個月生活費的緊急資金。無論如何，首先要估算關鍵開支（例如失業或遭遇重大災難時所需的費用），然後根據需要增加儲備。重要的是，你已經開始存錢了。

5. 依賴信用卡

大家都知道信用卡是個陷阱。它們在某些情況下確實有用，但終究是陷阱。擺脫信用卡債務需要自律，但只要控制使用頻率，多還一些，並利用預算規範信用卡消費，就能做到。

就像改善營養和加強運動能增進健康一樣，透過更明智的消費和儲蓄習慣來提升個人財務狀況也百利而無一害。關鍵在於你是否能盡快改變自己的行為，改掉那些不良習慣。

