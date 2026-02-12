川普政府警告秘魯 中資港口正在侵害其主權

川普政府週三（11日）警告，中資入侵主要港口，正導致秘魯當局失去主權。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日傳出，秘魯當地法官裁定首都一個中資港口，可以免受秘魯當局部份監管，相關情況引發各界關注，川普政府週三（11日）警告，秘魯當局正在失去自身主權。

《彭博》報導，美國國務院西半球事務局週三在X發文稱，華府對於最新的報導感到擔憂，這些報導稱，秘魯可能無力監管其最大港口之一的錢凱港（Chancay），該港口目前由一些「唯利是圖」的中國業主控制，這應該給該地區甚至於全世界敲響警鐘，廉價的中國資金是以犧牲主權為代價的。

這是川普至今針對秘魯與中國密切關係最直接的批評，中國是秘魯最大的貿易夥伴之一，僅次於美國。這次美方警告的焦點放在中資持有的錢凱港，這座港口斥資13億美元（約新台幣408.78億元）建成，並在2024年由中國國家主席習近平親自揭幕。

錢凱港目前由中遠海運港口（COSCO SHIPPING Ports）負責營運，旨在加快南美貨物運往中國的速度。

儘管當地法官裁定國家無權監管，但秘魯基礎設施機構Ositran的負責人贊布拉諾（Veronica Zambrano）公開批評了這項判決，並稱這將使港口用戶失去保護。Ositran主要負責監管秘魯其他主要港口，這些港口均建於公有地上，屬於特許經營，錢凱港則是民營港口。

中遠集團秘魯分公司總經理里奧斯（Gonzalo Rios）接受當地媒體訪問時表示，港口已提出訴訟藉此捍衛自身作為民營港口的權利，用戶仍可以向法院或消費者保護機構提出投訴。

近年來，中國在秘魯進行了大量投資，包括電力、礦業和航運等領域。與此同時，美國已將秘魯列為重要的非北約盟友，並且正在與秘魯談判一份價值高達15億美元（約新台幣471.67億元）的合約，用於在距離錢凱港僅幾英里以外的地方興建一個新的海軍基地。

新上任的美國駐秘魯大使納瓦羅（Bernie Navarro）也批評了秘魯，他在X寫道「凡事都有代價」，從長遠來看，便宜的東西代價就愈高，而失去主權的代價是無法衡量的。

