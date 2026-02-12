英富豪警告：英國正被移民「殖民」

英國富豪、化工巨頭英力士創辦人拉特克利夫（Jim Ratcliffe）。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國富豪、化工巨頭英力士（Ineos）創辦人拉特克利夫（Jim Ratcliffe）週三（11日）警告，英國現在已經被移民「殖民」，而這些外來人口正在消耗國家的資源。

《天空新聞》報導，英國最富有、最有影響力的人之一拉特克利夫警告，英國現在正面臨深刻的政治、社會和經濟挑戰，其中包括近年來前所未有的移民數量成長。

請繼續往下閱讀...

拉特克利夫指出，一個經濟體不可能有900萬人領取福利，同時還有大量移民湧入，拉特克利夫認為，現在英國已經被殖民了，背後的成本已經太高。拉特克利夫直言，「英國實際上是被移民殖民了不是嗎？」英國2020年的人口是5800萬人，現在是7000萬人，這可是1200萬人。

不過，根據英國國家統計局（ONS）統計局預估，英國人口在2020年中，人口為6700萬人，到了2024年中成長至7000萬人。拉特克利夫提到的5800萬人口大約可以回溯到2000年左右，當時預估人口為5890萬。

針對拉特克利夫的發言，英國首相施凱爾（Keir Starmer）回應稱，這些言論「令人反感且錯誤」，施凱爾補充，英國是一個驕傲、寬容且多元化的國家，拉特克利夫應該道歉。

拉特克利夫受訪時也談到施凱爾，並稱，自己不知道是體制限制的問題，還是施凱爾「人太好」，拉特克利夫表示，施凱爾確實是一個好人，自己也很喜歡他，但首相確實是一個棘手的工作，要讓英國重新回到正軌上，就必須採取一些「艱難的措施」，目前英國的經濟狀況並不樂觀。

文化大臣南迪（Lisa Nandy）也回應了相關議題，南迪表示，在保守黨執政期間，合法移民和非法移民的數量都太高了，人們希望看到那些到來的人「做出貢獻」，且不會以犧牲政府對年輕人的投資作為代價。南迪補充，自己的父親也來自移民家庭，因此希望讓大眾知道，自己為英國是一個多元化、包容性強的國家感到自豪，移民潮的湧入也使英國更加強大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法