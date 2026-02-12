金價關鍵變數曝光 ! BCA警示：「這些」買家若縮手 金價恐明顯拉回

BCA警告稱，若亞洲需求逆轉，黃金價格可能回檔。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕近期推升金價的動能高度集中在亞洲資金，一旦情緒反轉，市場波動恐迅速放大，短線回檔風險升溫。《Investing》報導，投資研究機構BCA Research警告，若中國與亞洲投資人縮手，金價可能面臨一波明顯修正。

BCA 首席大宗商品分析師毅普拉辛（Roukaya Ibrahim）指出，近幾個月流入黃金ETF的資金，主要來自中國與亞洲地區，使金市對區域情緒變化的敏感度大幅提高。他直言，來自中國與亞洲的ETF投資需求，已成為近期金價上漲的關鍵驅動力。

但問題在於，這類資金往往高度「動能導向」且對價格極為敏感，一旦出現小幅回檔，便可能觸發獲利了結、甚至加速拋售。

BCA指出，若資金流向出現逆轉，「可能引發部位平倉，並在短期內帶來顯著回落」。但BCA 也強調，從更長期的週期角度來看，支撐黃金的基本面並未動搖。全球投資需求仍有望在未來一段時間內提供上漲動能，即便短期波動加劇。

BCA認為，各國央行的持續買盤將形成重要緩衝，新興市場的外匯儲備管理機構仍在增加黃金配置，會在「回檔時加碼」，這種行為有助於為金價築底，避免修正演變成長期熊市。

