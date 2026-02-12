川普樂見美元走弱 彭博揭對美經濟影響 誰笑、誰哭「一次看懂」

美元走弱並非單純利空或利多，而是對經濟結構的一次壓力測試。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，自川普第二任期上任以來，迄今美元已下跌約12%，這種下跌壓力似乎還未消退。對此，《彭博》指出，美元通常會在經濟或地緣政治動盪時期走強，但在2026年，大部分不確定性和政治動盪都來自美國國內，川普總統卻對美元下跌表示支持。

《彭博》報導，美元走軟對美國乃至全球經濟都產生了連鎖反應。但在美國，受惠者首先是美國出口商與部分製造業，輸家則包括美國消費者與依賴進口的企業。

為什麼川普希望美元走弱？因為美元貶值，能讓美國商品在海外變便宜、出口更有競爭力，理論上有助於製造業回流與貿易改善。但美元走弱同時也意味著進口變貴、通膨壓力升溫、利率可能上行，經濟影響並非單向利多，而是一場贏家與輸家重新洗牌的過程。

過去，美元往往在全球動盪時升值，被視為避險資產。但2026年的特殊之處在於，不確定性與政治動盪有相當部分來自美國內部，川普總統更對美元下跌公開表示「這很好」。過去一年，美元對一籃子主要貨幣已下跌約9%，今年1月更跌至2022年3月以來最低水準，市場認為壓力尚未解除。

美元走弱首先影響的是價格結構。對美國而言，進口商品成本上升，企業與消費者為外國製商品付出更高代價；但美國出口則因匯率優勢變得更具吸引力。這也是川普一再暗示希望美元回落的原因，是美元過去數10年被「推得過高」，已經削弱了美國產業競爭力。

美元轉弱的原因並不單一。分析人士指出，川普政府反覆無常的外交政策、對聯準會獨立性的公開質疑，以及市場對降息的預期，都削弱了美元的避險地位。利率若下降，美元吸引力隨之減弱，資金轉向尋求更高報酬的市場。

此外，美國龐大的公共債務也成為壓力來源，現今美國國債規模已超過38兆美元（約新台幣1192兆元）、占GDP比重突破100%，創二戰後新高。因此，當債務負擔越重，市場對美元信心越容易動搖。

美元在全球經濟中的角色仍極為核心，是國際金融的基石，也是全球交易中最主要的結算貨幣。美國亦將美元視為外交工具，在2022年俄烏戰爭後限制俄羅斯美元交易能力。然而，一種主導貨幣的地位不僅仰賴經濟規模，也仰賴制度信任，包括法治、央行獨立性與政治穩定。市場觀察人士認為，近期政治動向已在一定程度上侵蝕這種信任基礎。

美元若持續走弱，誰受惠、誰受傷？

受惠者首先是美國出口商與部分製造業。海外買家以更強勢的本幣購買美國商品，有利企業營收成長。不過，製造業如今僅占美國就業人口不到8%，遠低於1950年代的30%以上，因此匯率優勢未必能全面改變整體經濟格局。

輸家則包括美國消費者與依賴進口的企業。進口商品變貴可能推升通膨，若物價上升過快，利率也可能隨之走高。更高的利率意味著房貸、車貸與信用卡成本增加，也代表政府為財政赤字支付更高利息，進一步壓縮預算空間。

至於美元是否會被取代；市場認為，短期內可能性極低。美元地位根植於美國龐大的經濟體量與深度、流動性充足的債券市場。海外投資人持有超過31兆美元（約新台幣972兆元）的美國股票與債券資產，任何去美元化都將是長期且漸進的過程。歐元、日圓或其他貨幣尚未具備足以全面取代美元的市場規模與制度條件。

《彭博》認為，未來更可能出現的情境，是全球逐步走向「多貨幣並存」的格局，儘管美元還是主導，但優勢可能不如過往那般壓倒性。

