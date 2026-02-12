Costco沒在怕「零元購」！防竊神招大公開、超低失竊率也曝光

好市多（Costco）在美國的竊盜率遠低於競爭對手，而Costco分店在設計上，通常只會有單一入口和單一出口。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售店盜竊案日益頻繁，造成業者重大損失，更衍生出「零元購」（Zero-dollar shopping）的諷刺性名詞，但相比沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）等連鎖零售巨頭蒙受重大損失，好市多（Costco）似乎找到了破解之道，沒有受到竊盜問題太大影響，外媒分析，背後關鍵在於Costco的特殊經營模式。

《每日郵報》報導，美國零售商估計在 2025 年因竊盜損失已超過 470 億美元。根據美國全國零售聯合會（National Retail Federation、NRF）統計，2023 年的平均入店竊盜事件數量，比 2019 年上升 93%，同期的金額損失則增加了 90%。

目標百貨、沃爾格林（Walgreens）、全食超市（Whole Foods）與諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）等零售企業都曾指出，零售犯罪是導致門市關閉的因素之一。

而Costco 長期表示，竊盜問題對其影響遠低於競爭對手。在2023年的財報電話會議中，時任財務長的加蘭蒂（Richard Galanti）向投資人表示：「幸運的是，這對我們來說不是大問題。」會後接受《每日郵報》訪問時，加蘭蒂透露 Costco 的竊盜率僅介於 0.1% 至 0.2%，大約是零售業平均水準的10分之1，「我們的庫存耗損歷來偏低，而且隨著時間推移，變得更好。」庫存損耗為零售產業界的用語，指的包括竊盜在內的庫存損失。

而在最新年度報告中，Costco 說明了其商業模式如何有效降低庫存耗損。報告指出：「透過嚴格控制出入口，並採用會員制，我們相信庫存耗損遠低於一般零售業水平。」

與沃爾瑪或目標百貨不同，Costco 不允許一般民眾隨意進出，消費者必須出示付費會員卡才能入店，而卡上通常還有會員照片；Costco分店在設計上，通常只會有單一入口和單一出口；另外在消費者離開前，Costco還會看收據並核對每筆消費。

這些措施累積起來，對於防止竊盜的效果十分顯著，因為出入口減少意味著監控盲點降低，核對收據則會讓未付款商品難以被帶走，再來因為店內所有人都是付費會員，匿名顧客大幅減少，而匿名顧客正是零售竊盜的主要來源。

雖然竊盜對 Costco 從來不是主要問題，但約30年前的損失，曾是現在的2倍以上，可見Costco 策略已逐步收緊。加蘭蒂也指出，除了店鋪設計外，Costco 的大宗採購模式同樣發揮作用，因為大型商品比其他零售商店常見的小型高價商品更難被偷。

