李鎮宇：川普關稅不會退場 制度性武器戰即將進場

美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，川普已經宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台新金控經學家李鎮宇指出，很多人看到美國最高法院否決川普用IEEPA課徵關稅，第一反應是幸災樂禍，覺得川普被打臉，判定貿易戰會降溫，全球風險下降。我必須說，這種判讀太幼稚（Naive）了。這根本不是關稅退場，而是關稅武器即將升級前的換彈夾。

他指出，最高法院這個裁決恐怕更深更遠的影響全世界的國際貿易情勢，因為IEEPA被否決，不是削弱貿易戰，而是讓貿易戰「合法化」。從緊急命令，變成產業調查；從總統裁量，變成跨部門程序。這種制度型關稅，比情緒式關稅更持久。

表面上看，當然是為美國三權分立起了示範作用。但也把關稅工具從情緒型武器，轉向制度型武器。IEEPA這把刀被收回，不代表白宮手上沒其他兵刃。

目前川普已經宣布啟動122條款，全面在基礎關稅上疊加加徵10%關稅。

李鎮宇說，問題在於，IEEPA原本的威嚇在於可以因對方不履約而隨時加碼，如今這個彈性被法院限縮。未來若要升級，只能走《1962年貿易擴張法》第232條或《1974年貿易法》第301條。232可以用國安理由鎖定特定產業，例如汽車、鋼鋁、晶片。

301則是針對國家展開正式調查。例如美國貿易代表辦公室已經正式宣佈，新的301條款調查將加快，並且涵蓋大多數主要貿易夥伴，可能涉及工業產能過剩、強迫勞動、藥品定價行為、對美國科技公司和數字產品的歧視。這就代表川普團隊已經準備好應變措施了。301、232這些工具或許比較慢，但一旦啟動，更制度化、更長期，也更難逆轉。

他分析表示，美國還有一張幾乎沒人談的底牌：《1930年斯穆特－霍利關稅法》第338條。這條源自大蕭條時期，授權總統只要認定他國「對美國有歧視或不合理限制」，就可以直接課徵最高50%的關稅，而且不必事先展開正式調查。這條從未真正動用過，如果真的啟動，將屬史無前例，勢必引發法律挑戰與國會爭議。今年甚至已有國會議員提出要廢除相關條文。

但正因為爭議大，川普大概率會拿來當作保留的恐嚇條款。談判桌上，未必要真的打出去，只要讓對方知道這張牌還在，就足以改變行為。這是一種戰略威嚇，這也彌補了IEEPA違憲後，川普沒辦法隨意加價的權力限縮。

所以現在的局勢，雖然被最高法院打亂，但細細拆解其實現狀美國還是有關稅三層結構防護網。第一層是122條款的15%上限，作為過渡。第二層是232與301的制度化升級，把貿易衝突轉為產業與國安框架。第三層則是338條這種歷史條款，作為極端情境下的威嚇備用。所以我的研判，雖然國際貿易情勢均衡點將會移動，但移動幅度有限，大家可能白開心一場了。

所以在這個時間點，李鎮宇說，台灣政府、朝野萬萬不要誤判。不要以為IEEPA被否決，我們就可以對美國食言，或對既有承諾打折。這樣的風險反而更大。當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301這種正式程序。一旦走程序，走國安報告、跨黨派支持、白紙黑字。到那個階段，談判空間會更小，政治成本會更高。對一個高度依賴出口與國際合作的經濟體來說，信用本身就是戰略資產，一旦被質疑，代價遠超過關稅數字。

此外對台灣產業而言，情境比較複雜。台美貿易協議仍可確保232條款涵蓋的產品，主要是汽車跟半導體具有優勢。但之前簽15%封頂，等於台灣傳產業在美國貿易夥伴中追上最低稅率，但現在以不含232條款的其他一般產品而言，台灣的稅率是MFN+122，會跟大多數國家一樣（沒跟美國簽自貿協議的國家），但就會高於有簽自貿協議的國家。原本台灣傳產拉平與日韓稅率，且優於東南亞的優勢，就降低了，這是比較可惜的。

李鎮宇表示，美國正在把經濟安全寫進制度裡。一旦寫進制度，那就是永久性地改變，不是哪一任總統的個人風格，而是結構趨勢。所以這不是鬆綁，而是再定錨。短期看起來緩和，但中長期制度化正在成形。半導體、AI硬體、勞工條件、定價合理性等，都可能被納入更精準的審查與限制。美國內部權力重分配的結果，不是貿易戰結束，而是貿易戰升級為更成熟的政策工具。所以台灣現在更應加強與美國交流，不只政府，也要強化國會互訪。

台灣若想在這個新框架下站穩，靠的不是情緒判讀，而是戰略自覺與信用管理。這才是真正該思考的方向。

