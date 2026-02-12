好市多這款冷凍肉品不值得買！被顧客封為「最令人討厭」商品 原因曝光

1]

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）是購買大量家居用品的好去處，但它的用途遠不止於此，其琳瑯滿目的預製冷凍食品，也深受顧客喜愛，然有些冷凍食品因性價比低，遭顧客嫌棄，如科克蘭的煙燻調味牛胸肉塊，不僅貴，味道不佳外，肉塊大約70%都是脂肪，被顧客列為「最令人討厭」商品。

《Thetakeout》報導，社群媒體用戶原本期待科克蘭的煙燻調味牛胸肉塊是肥美酥脆、烤得焦香的牛胸肉塊，但結果卻普遍令人失望。多年來，顧客一直對這款牛胸肉塊感到不滿，早在兩年前，Reddit上就有1篇貼文抱怨過這款產品。發文者抱怨說，這些牛胸肉“又硬又難嚼，坦白說，完全不像1塊普通的牛胸肉”，另1位用戶也附和道：“除了味道糟糕之外，這些牛胸肉塊大約70%都是脂肪，幾乎沒有多少能吃的肉。”

請繼續往下閱讀...

而最近Reddit上1個討論人們最不喜歡的Kirkland品牌產品的帖子中，人們仍然將烤肉邊角料列為最令人討厭的產品。1位顧客抱怨說，Aldi的烤肉邊角料“雖然不比Kirkland的好，但也還行，而且更便宜”，Kirkland的烤肉邊角料售價約為每磅15.77美元（約新台幣497元），而Aldi的1磅裝售價僅6.05美元（約新台幣191元）。

一些經驗豐富的燒烤愛好者在評論中指出，Kirkland的烤焦邊用錯了部位，用的是牛胸肉的扁平部分，也就是表面覆蓋著一層均勻脂肪的瘦肉。根據我的經驗，牛胸肉的扁平部分，如果修剪得不夠整齊（或修剪得不夠隨意），某些部位可能會有很多脂肪，這或許可以解釋為什麼有些人反映在包裝裡發現了大塊的脂肪。

用錯了牛胸肉的部位，再加上沒有把肥肉塊挑出來，一定會讓顧客對買到的東西不滿意。還好Costco 的退貨政策非常寬鬆，所以如果你買到了不好的貨，可以退款。但是退貨比較麻煩，所以為了避免燒烤失望，你最好還是別買這種肉，找個晚上加熱一下做晚餐吧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法