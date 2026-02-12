不敢退休的真相！74歲阿公從高薪主管變超商打工 只因做錯一件事

退休後的工作型態正日益多元。日本超商示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後的工作型態正日益多元。有些人因經濟寬裕，將時間投入興趣與社區活動；也有人為了替年金收入加碼，即使年過70歲仍持續工作。甚至有高齡者於在職時期曾擔任管理職、領取高薪，退休後卻選擇從事兼職打工。日本媒體近日分享案例，指出一名74歲的前製造業高層，在職時年薪達950萬日圓（約198.9萬元新台幣），但一度因投資失利重創資產，而在退休後，他跑去當時薪1200日圓（約251元新台幣）的超商兼職人員，雖然兩者薪資差距極大，不過每個月多出10萬日圓（約2.09萬元新台幣）的收入，讓他的生活安心感大幅提升。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，74歲的佐伯先生（化名）過去在製造業一路升任至營業部長，在業界頗具知名度，在職時年薪高達950萬日圓，50多歲時金融資產約2000萬日圓（約418.8萬元新台幣）。即使需扶養妻小，他仍穩健累積財富。

請繼續往下閱讀...

而佐伯先生的轉折點出現在2008年的雷曼兄弟金融危機，當時他以國內外股票為主進行資產配置，現金比例僅約2成。市場急跌使帳面虧損快速擴大，資產評價每日縮水，精神壓力與日俱增。「老實說，那時真的慌了。我擔心如果繼續持有，退休金會全部蒸發。」最終他選擇大幅停損出場。回頭看，那幾乎是在接近市場低點時賣出，損失超過1000萬日圓，也因此錯過後續市場回升的成果。

佐伯先生回憶說：「在最糟的時候賣掉了，那種恐懼讓我乾脆不再投資，妻子也拜託我別再碰，現在回想，如果當時能忍住……雖然只是事後諸葛，但真的很愚蠢。」

佐伯先生退休之後，把約2000萬日圓的退休金大多用來償還房貸，剩餘則用於支援子女與孫輩、自宅維修等開銷。他並未過著奢華生活，但加上過去的投資虧損，到了70歲出頭時，他的資產已跌破1000萬日圓（約209.4萬元新台幣）。雪上加霜的是，妻子健康狀況惡化，雖非致命疾病，但需長期就醫與用藥，未來難以預測。

佐伯先生於是在71歲那年，決定重新工作。他將目光投向住家步行可達的便利商店。考量自身年齡，他原以為錄取機率不高，但在日本缺工潮影響下，出乎意料地順利。

佐伯先生起初被安排負責補貨、清潔與後場整理等工作，但因學習能力強，很快被安排至收銀台，穩定表現立即獲得店長與同事肯定。目前佐伯先生時薪1200日圓，每月收入約10萬日圓，再加上原先每月26萬日圓（約5.44萬元新台幣）的退休年金，這筆金額這讓佐伯先生在生活上的安心感大幅提升。

佐伯先生坦言，這確實並不是他當初想像的退休生活，但老是回頭看也沒有意義，他如今樂觀的想：「如果沒有這份工作，我哪有機會跟孫子輩年紀的年輕人聊天，或與同齡顧客打招呼？」

報導指出，佐伯先生並非個案，根據日本政府2024年調查，65歲以上就業率創歷史新高，男性為35.0%，女性為19.3%，而據《令和7年版高齡社會白皮書》數據，目前從事有收入工作的高齡者中，有55.1%表示「為了收入」是主要工作原因，比例最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法