UNIQLO神級肩背包爆紅！被狂推「史上最好用」、媽媽包也能一包搞定

2026/02/12 10:06

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，提供各式各樣的平價商品，最近日本UNIQLO一款便利且實用的 「肩背包」 ，近期在社群媒體上掀起熱議，不少網友盛讚「好用又便宜」，就是售價僅2990日圓（約624元新台幣）的「澎軟肩背包」（パフィーショルダーバッグ），實際購入的消費者紛紛給出高度好評。

日媒報導，澎軟肩背包有黑色、棕色與自然色3種配色，上市後即因高品質與高CP值引發搶購熱潮，是一款人氣商品，

日媒指出，澎軟肩背包內含鋪棉設計，外型呈現蓬鬆圓潤、討喜可愛的輪廓，同時擁有宛如真皮般高質感且柔軟的觸感。包款具備可完整收納13吋筆電的充足容量，卻依然輕盈到幾乎讓人忘記正在背著它。而貼合身形的設計，即使放入大量物品，也能維持俐落時尚的外觀，不顯臃腫。

在UNIQLO官網上，消費者給出高度好評：「放進筆電和水壺後包型依然不變形，更讓我驚喜的是肩膀不會痠痛，通勤真的輕鬆很多。」、「能放筆電的包通常都很樸素，但這款設計可愛，背起來心情都變好了。」、「霧面質感不顯廉價，下雨天也能放心使用，比起昂貴的皮革包出場率更高。」

在社群平台上也湧現大量好評：「兩側都能放500ml寶特瓶超方便！裝這麼多東西居然還有一半空間，而且價格又便宜，真的太強了！」、「這款絕對是UNIQLO歷來機能性最好的包。容量大，而且明明是肩背包卻有2個附鬆緊帶的水瓶收納處，沒有多餘外袋讓設計更乾淨俐落。」、「澎軟肩背包真的很方便，可以帶著玩偶一起出門，簡單外出時連小孩的尿布等用品都能輕鬆放下，當媽媽包也非常稱職！」

UNIQLO的「澎軟肩背包」。（圖擷取自UNIQLO官網）UNIQLO的「澎軟肩背包」。（圖擷取自UNIQLO官網）

