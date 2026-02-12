延長無望？傳川普私下考慮退出美墨加貿易協定

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）私下正考慮退出美墨加貿易協定（USMCA），這給涉及美國、加拿大和墨西哥關鍵性的重新談判帶來更多不確定性，也讓協議的未來更加撲朔迷離。

《彭博》報導，知情人士表示，川普已詢問幕僚，為何不應該退出這項他在首個總統任期簽署的協議，但他尚未表明會這樣做。1名白宮官員被問及相關討論時稱，川普是最終決策者，他始終致力於為美國人民爭取最佳利益，並補充，在總統正式宣佈之前，有關潛在行動的討論都只是毫無根據的猜測。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）辦公室的1名官員指出，同意2019年通過的條款不符合國家意義，這一屆政府打算讓川普保留多一點選項，並透過談判解決已發生的問題。

葛里爾週二（10日）表示，美國政府將分別與墨西哥和加拿大舉行會談，墨西哥方面目前相當務實，已經與他們進行了多次協商，與加拿大方面的談判則更具挑戰性。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）週三（11日）淡化了川普將帶領美國退出協議的可能性。薛恩鮑姆直言，墨西哥並不這麼相信，而且通話中也從未有人說過這樣的話，因為這對他們來說非常重要。

加拿大總理卡尼週二表示，他與川普進行了「積極的」對話，其中談到對美墨加協定的審查，但他沒有詳細說明相關討論內容。

美墨加協定將在7月1日進行強制性審查，之後才能決定是否進一步延長。這個過程原本被認為是例行公事，如今卻演變成一場充滿爭議的談判。川普要求加拿大和墨西哥做出更多貿易讓步，並施壓要求他們解決一些無關的問題，包括移民、毒品走私和國防。

如果各國同意續約，這項協議將在未來16年繼續有效，但如果無法達成續約協議，則可能啟動為期10年的年度審查，直到協議在2036年到期。任何成員國都可以在前6個月表明退出意願。

